Francisco Ibáñez, el genio de las viñetas que nos enseñó a leer con 'Mortadelo y Filemón'

"Seguiré con Mortadelo y Filemón mientras le gusten al público", eso nos decía hace unos años Francisco Ibáñez (1936-2023) en una entrevista. Y ha cumplido su palabra, porque hace un par de semanas se publicaba el último álbum de sus personajes más populares, Mortadelo y Filemón: Mundial de baloncesto 2023 (Bruguera). Este sábado despedimos al dibujante de cómic más popular de la historia de España, justo el año en el que Mortadelo y Filemón han cumplido 65 años (el pasado 20 de enero), ya que nacieron en 1958 en la revista Pulgarcito.

Un dibujante que nos enseñó a leer con sus personajes, a los que convirtió en un auténtico fenómeno social. Y que en estos últimos años seguía siendo enormemente popular gracias a haber sabido adaptar a Mortadelo y Filemón (a los que se dedicaba casi en exclusiva desde 1989) a cada época y hablar en sus álbumes de temas de actualidad como la corrupción, la crisis económica, el programa Operación Triunfo, el problema de la vivienda... Destacar el enorme éxito de El tesorero, basado en el escándalo de Bárcenas.

También eran muy populares sus números especiales dedicados a las Olimpiadas o a los Mundiales de fútbol. A los que últimamente se habían añadido también los de baloncesto. En estos últimos años Ibáñez seguía publicando dos álbumes al año.

Y además logró traspasar fronteras, porque Mortadelo y Filemón han triunfado en varios países europeos, sobre todo en Alemania (donde han vendido millones de ejemplares). Sin olvidar su éxito en toda Latinoamérica.

02.04 min El dibujante Francisco Ibáñez ha "aprovechado" al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas para que "Mortadelo y Filemón" hagan reír al lector con una infinidad de situaciones cómicas en El Tesorero, el álbum número 200 de esta tira que nació en 1958 en la revista "Pulgarcito".

Mucho más que Mortadelo y Filemón Pero Ibáñez es mucho más que Mortadelo y Filemón. De sus lápices surgieron otros mitos del tebeo como La familia Trapisonda, 13, Rue del Percebe, El botones Sacarino, Rompetechos y Pepe Gotera y Otilio, por citar solo a algunos, ya que dibujó más de 50.000 páginas. Solo tenéis que pensar que Astérix, Tintín, Blueberry no pasan de los 30 álbumes dibujados, mientras que Ibáñez publicó más de 220, solo de Mortadelo y Filemón. Y hay que destacar su impacto en la cultura popular. Ahí tenemos series de tanto éxito como Manolo y Benito (un trasunto de Pepe Gotera y Otilio) o Aquí no hay quien viva y La que se avecina (claramente inspiradas en 13, Rue del Percebe). Hay incluso frases de sus cómics que ya forman parte del imaginario popular. Imprescindibles Ibáñez Ibáñez es el creador de personajes emblemáticos del tebeo español: Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, El botones Sacarino y lo... Ver ahora

Mortadelo y el cine Varios de sus personajes han protagonizado películas y series, como el Botones Sacarino. Pero sin duda los más exitosos han sido Mortadelo y Filemón. Ya en 1966, los Estudios Vara crearon una popular serie de cortometrajes de seis minutos de duración (que luego se unirían para estrenar dos películas) y una película original: El armario del tiempo (1971). Y en 1966 tuvieron su propia serie de animación, de 26 episodios de 25 minutos. Pero, sin duda, Javier Fesser (Campeones) ha sido el que más partido ha sabido sacar a los personajes. En 2003, estreno La gran aventura de Mortadelo y Filemón, que protagonizaron Benito Pocino ("Mortadelo") y Pepe Viyuela ("Filemón"). Fue un enorme y obtuvo cinco Premios Goya de la Academia de Cine: dirección artística, efectos especiales, maquillaje y peluquería, montaje y dirección de producción. Y tuvo una secuela muy inferior que ya no estaba dirigida por Fesser (Mortadelo y Filemón, misión salvar la tierra). Y en 2014 Fesser volvió a su universo con una maravillosa cinta de animación en 3D: Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que se alzaría con el Goya a la Mejor Película de Animación. Cultura en Rtve.es RTVE.es estrena, en primicia, el tráiler final de 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo' RTVE.es estrena, en primicia, el tráiler de 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo' ... Ver ahora

Su personaje favorito era Rompetechos Lo curioso es que, a pesar del éxito de Mortadelo, su personaje favorito era otro: "Rompetechos es mi personaje favorito, mucho más que Mortadelo y Filemón. Ahí sí que se cumple el tópico de que el personaje se parece al autor. A cualquiera de los dos nos quitan las gafas y nos tienen que llevar a casa de la mano. Mis personajes siempre iban por parejas o por tríos, pero Rompetechos era uno solo, y además chiquitajo. Cundía mucho, te ventilabas la historieta en un momento. Ha sido siempre mi personaje favorito". "Yo me río de mí mismo muchas veces -añadía- Hay gente que piensa "qué tipo más genial, cómo se refleja él mismo en las viñetas". Pero no es genialidad... a veces es simplemente un lapsus. Estás con el papel delante, en blanco, y dices ¿Qué pongo? No se me ocurre nada y digo, "pues yo mismo", a la gente le gusta cuando salgo. Así que me dibujo, supero ese momento de indecisión, salgo yo, la gente contenta y todos felices". Humoristas gráficos y dibujantes de historietas Humoristas gráficos y dibujantes de historietas: Francisco Ibáñez Humoristas gráficos y dibujantes de historietas: Francisco Ibáñez ... Ver ahora

Uno de los autores más influyentes del cómic español Otra cosa destacable de Mortadelo, es su innegable influencia en varias generaciones de dibujantes que aprendieron el oficio copiando a Mortadelo y Filemón. De hecho, uno de los calificativos más repetidos en internet es"Maestro". Lo curioso es que él no se consideraba un gran dibujante, como nos contaba: "Yo no soy maestro de nadie, yo soy discípulo. Yo miro las cosas de otros dibujantes y se me cae la baba hasta los tobillos. Yo puedo saber lo que es la historieta, que es dibujo y ante todo y sobre todo, guion. Una historieta sin guion no tiene importancia. Ahí es donde hay que dar el máximo". “Por eso siempre intento fijarme en el mundo que me rodea y sacar ideas de la actualidad, y cuidar mucho la cantidad y calidad de los gags de las páginas de Mortadelo y Filemón. Lo más importante es que el lector nunca se aburra” -añadía-. En la misma entrevista nos confesaba: "Admiro a todos los dibujantes de mi generación. Y no lo digo por quedar bien, todos tienen algo de los que aprendí. Siempre admiré a Vázquez por la agilidad que tenía para dibujar. Es uno de los historietistas que ha tenido más gracia de este país, más coña; el que más gags sacaba en cada página... Siempre ha sido fabuloso. Y admiraba a otros por la perfección de sus dibujos como Raf (Sir Tim O'Theo) Martz Schmidt (El doctor Cataplasma, El profesor Tragacanto)... A todos ellos". 01.07 min Francisco Ibáñez presenta una nueva aventura de Mortadelo y Filemón

Un genio con sus sombras Pero Ibáñez era un genio con sus sombras. En estos últimos años ha habido varias campañas para pedir el Príncipe de Asturias para él. A lo que otros destacados dibujantes se han negado por varias razones, primero, porque en sus primeros años copió gags e incluso personajes de grandes autores europeos. De hecho, el Botones Sacarino, aunque él decía que nació de su etapa como botones en un banco, estaba claramente inspirado en dos personajes de Franquin, Spirou y Tomás el Gafe. Y hay numerosas viñetas en las que Ibáñez copió gags de ese gran autor(y de algún otro). No olvidemos la ingente cantidad de trabajo que tenían los dibujantes de Bruguera en aquella época. Y segundo porque, aunque en los últimos años Ibáñez ha tenido ayudantes, sobre todo Juan Manuel Muñoz, que se ocupó durante más de tres décadas (desde 1985) de acabar los lápices y el entintado, nunca fueron acreditados por el dibujante ni por la editorial. De hecho, cuando el caso se hizo público, Muñoz fue acreditado en un álbum, pero no volvió a entintar ninguno más, lo que se nota en la calidad inferior de los últimos álbumes publicados. Lo que demuestra la vigencia de los personajes. Sin duda pocos autores han enseñado a leer a tantos millones de españoles. Viñetas y bocadillos Juan Manuel Muñoz Escuchar audio