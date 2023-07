Muere Francisco Ibáñez, dejando más de 50.000 páginas de historietas

En su cabeza la vida no se dividía en días, meses o años, sino en viñetas...No se hablaba con la voz, sino a través de bocadillos... Los lápices y los rotúladores eran una parte más de la mano de Francisco Ibánez... Toda una carrera dibujando y más de 50.000 páginas de historietas..." Si escriben mi biografía dirán que fui un gilipollas que trabajó mucho"...Su biografía empieza en Barcelona, donde nació... Con tan solo 11 años publicó su primer dibujo... Estudió contabilidad, pero dentro de él no había un contable..."Llega un momento en el que digo a mí esto no me gusta, voy a dar el salto definitivo"... Dio el salto y nació una pareja de detectives que quizás les cueste reconocer con este aspecto... Mortadelo y Filemón llegaron a acumular más de 220 álbumes..."Llega un momento que manda más mortadelo que yo mismo"... Los vecinos de 13 Rue del Percebe, El botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio... Ibáñez deja huérfanos a muchos personajes... Entre ellos, tenía a su favorito..."Mi hijo predilecto es Rompetechos precisamente"...Con humor retrataba la cotidianidad de este país...La actualidad estaba muchas veces presente..." Es buscar los temas que interesan al lector y meter a los personajes en esos temas o explicar los temas a través de esos personajes"... Se le escapa el Princesa de Asturias que tantos pidieron para el dibujante... Pero él valoraba más otros premios... "Cuando se acerca ese niño que le firme Mortadelo u otro personaje, ese es el verdadero premio. Lo demás no tiene importancia"...FOTOGRAFÍA: EUROPA PRESS.