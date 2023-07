La fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, ha pedido disculpas a la ciudadanía por los posibles errores cometidos durante su primer año de gestión y ha asegurado que las muertes en las protestas antigubernamentales tras la destitución del exmandatario Pedro Castillo se están investigando "con rigor" y que su compromiso es buscar la verdad con objetividad y sin impunidad.

"En nombre del Ministerio Público pido disculpas a la ciudadanía si en algún momento un fiscal no se comportó a la altura de sus responsabilidades. Nuestro compromiso es que eso no volverá a suceder y, de pasar, seremos muy severos en las medidas correctivas que se deban tomar", ha dicho Benavides en un discurso pronunciado con motivo de su primer año en el cargo.

Ha añadido que tras estos 12 meses la institución que preside está mucho más preparada para "dar el gran salto" que la Fiscalía requiere, aunque también se han cometido errores. "No somos perfectos y seguramente en este año hemos cometido errores, pero el que no hace no se equivoca y de esos errores también se aprende", ha dicho, defendiendo la autonomía de la institución y de los fiscales.