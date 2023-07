En 2014, Antonia se tuvo que trasladar de Murcia a Madrid para interrumpir su embarazo porque el hospital público que seguía su gestación rechazó practicarle el aborto. Nueve años de "lucha" depués, ha recibido el amparo del Constitucional: sus derechos fundamentales fueron vulnerados y la región la tendrá que indemnizar.

"Nos dijeron que nos habían concedido la interrupción del embarazo y que teneníamos que ir a Madrid. Nos dicen el sitio, la hora y ya está, ya no se ponen en contacto más con nosotros. Tuvimos que ir nosotros para allá, pagarlo todo. Y cuando vamos, me encuentro que es un chalet. Me envían también a los antiabortistas diciéndome que no aborte, que ellos nos ayudan. Fue muy tercermundista", ha contado en Las Mañanas de RNE.

Pero el camino hasta ahí tampo había sido fácil. Antonia ha relatado que, a las 20 semanas de embarazo y tras una ecografía en la que parecía que el feto tenía altas probabilidades de sufrir agnesia del cuerpo calloso, los médicos se negaron a darle los resultados. Por ello, decidieron consultarlo en una clínica privada de Madrid que confirmó el diagnóstico: "Mi hija venía el 90% mal (...) Estábamos destrozados".

Antonia expone también que su médico trató de convencerla para que no abortara y que, solo cuando otro facultativo confirmó el informe de la clínica privada, finalmente les derivaron a un centro de Madrid.

Ahora, esta mujer espera que la decisión del Tribunal Constitucional pueda animar a otras mujeres a "dar el primer paso" para reclamar su derecho a abortar en la comunidad autónoma en la que residan. "No he tenido dudas. Lo he pasado muy mal y lo que no quería es que otra persona pasara lo mismo que he pasado yo", ha afirmado.

De momento, se desconoce el número de mujeres afectadas, aunque el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha reconocido este martes que un total de 72 mujeres de la región fueron derivadas a centros hospitalarios de otras comunidades.