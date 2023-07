Nos habéis consultado a nuestro servicio de WhatsApp por un mensaje que anuncia un sorteo de 2.500 tarjetas regalo de 500 euros por parte de la marca Shein. Es un bulo. Se trata de un mensaje fraudulento que suplanta la identidad de la empresa de moda online para hacerse con datos personales. Lo confirman a VerificaRTVE el equipo de comunicación de Shein en España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El mensaje que circula por WhatsApp se titula "Shein presenta: un sorteo especial de verano” y señala que la empresa está dando "2.500 tarjetas de regalo gratuitas de 500€”. Junto a este texto ofrece un enlace en el que te piden hacer clic para participar en el sorteo de esas tarjetas ed regalo. El mismo mensaje circula en WhatsApp con otras cuatro direcciones web distintas, todas ellas con el mismo reclamo del concurso de Shein.

Shein no ha organizado ningún sorteo de tarjetas de regalo por valor de 500 euros. Es falso. Se trata de una estafa que suplanta la identidad de la conocida marca de ropa online con el objetivo de intentar conseguir los datos personales de los receptores del mensaje. El equipo de comunicación de Shein en España asegura a VerificaRTVE que se trata de un fraude y que este sorteo "no tiene nada que ver con la compañía”. También explica que tiene conocimiento de "las estafas que han estado apareciendo en las redes sociales” utilizando su marca e insiste en que la firma se comunica "de manera regular y rutinaria” con sus consumidores para brindarles "consejos para que no sean víctimas” de este tipo de ciberestafas. Shein en España subraya que está tomando "medidas para eliminar las estafas” que circulan sobre esta marca online "siempre que sea posible”.

Desde VerificaRTVE también hemos consultado al equipo del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), especializado en el análisis y gestión de incidencias de seguridad y fraude electrónico. Tras analizar las cinco direcciones web que difunden el falso sorteo, INCIBE afirma que son "falsas encuestas de Shein en las que se pretende que el usuario introduzca sus datos personales para recibir supuestamente una tarjeta regalo”. Además, señala que estos enlaces "solo se encuentran activos si se accede desde un dispositivo móvil”.

Los enlaces que difunden los mensajes de WhatsApp no tienen relación alguna con Shein. Son enlaces fraudulentos ajenos a la marca de ropa online. En VerificaRTVE hemos analizado las direcciones web con la herramienta VirusTotal y nos advierte de que albergan contenido malicioso y phishing (fraude digital que recurre a la suplantación de identidad de instituciones, empresas o personalidades para engañar al ciudadano).

Análisis del enlace fraudulento en VirusTotal que alerta de 'phishing' y contenido malicioso VerificaRTVE

En VerificaRTVE te hemos desmentido en anteriores ocasiones mensajes fraudulentos que promocionan falsos sorteos y regalos suplantando a conocidas marcas y empresas. Este tipo de ciberestafas suelen circulan especialmente en fechas señaladas, como el falso sorteo de mini neveras de Coca-cola por Navidad, el bulo de los vuelos que regalaba Iberia por el Black Friday o la estafa de las cestas de Mercadona por su aniversario. Desde VerificaRTVE te ofrecemos nuestros Consejos de Ciberseguridad para evitar caer en este tipo de estafas digitales.