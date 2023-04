Una página en Facebook que se presenta como Carrefour Fans asegura que la cadena de hipermercados está regalando 900 bicicletas que no pudo vender en 2022 porque presentaban “daños menores”. Es falso. Es una estafa que suplanta la identidad de Carrefour para robar los datos personales de las personas interesadas en participar en el inexistente sorteo.

“Felices de anunciar que regalaremos las 900 bicicletas que no se vendieron el año pasado debido a rayones y daños menores", dice una publicación de Facebook con más de 2.200 comentarios. La cuenta se identifica con el nombre de Carrefour y asegura que dará “premios al azar a cualquiera que responda con la palabra "gracias" antes del 12 de abril. También adjunta imágenes de bicicletas almacenadas y paquetes. Aunque el mensaje inicial está en inglés, los comentarios de la publicación están escritos en español por los usuarios. Cuando los internautas responden al mensaje, la cuenta les pide que hagan “clic en el botón de registro ubicado en la parte superior” para confirmar su inscripción.

No existe ningún sorteo organizado por Carrefour en España para regalar 900 bicicletas no vendidas en 2022 por desperfectos. Se trata de un fraude que pretende hacerse con tus datos personales. Desde Carrefour España aseguran a VerificaRTVE que la página que difunde el sorteo “no es una web de Carrefour”. También confirman que “no se está haciendo una promoción” de este tipo. La cadena de hipermercados ya ha avisado en otras ocasiones a los ciudadanos de que solo se comunica con los clientes desde los “perfiles oficiales” y les emplaza a no clicar “en enlaces sospechosos de fraude” y a no dar datos personales. Lo hizo en este tuit publicado en febrero de 2021 para alertar de otro intento de fraude que suplantaba la identidad de Carrefour.

“⚠ ATENCIÓN ⚠

�� Si te llega un mensaje como este por Whatsapp o cualquier otra Red Social, ⛔ ¡NO PIQUES, ES FALSO! ⛔

�� Revisa siempre que las comunicaciones te llegan por nuestros perfiles oficiales, no pinches en enlaces sospechosos de fraude y nunca des datos personales. pic.twitter.com/4brwu0i9x8“ — Carrefour España (@CarrefourES) February 1, 2021

La cuenta que suplanta a Carrefour en Facebook aporta un enlace para registrarse que no tiene relación alguna con la web de este supermercado. Se trata de un enlace de una página de Google Sites que no tiene relación con la página oficial de Carrefour (www.carrefour.es). El enlace aporta un segundo link en el que el ciudadano tiene que meter sus datos y que, de acuerdo con la herramienta Virustotal.com, corresponde con un contenido malicioso o phishing (fraude digital que suplanta a instituciones o empresas).

Captura de la página VirusTotal que alerta de contenido malicioso y de phishing. VerificaRTVE

El mismo mensaje fraudulento circula en Facebook varios idiomas y suplantando la identidad de diferentes establecimientos comerciales. Haciendo una búsqueda en esta red social con palabras clave del mensaje, observamos el mismo falso sorteo reproducido en otras cuentas que suplantan a Carrefour utilizando un texto e imágenes similares. También encontramos el falso sorteo difundido en Facebook en idiomas como alemán, árabe, turco, francés e inglés suplantando a firmas como Coca-Cola, IKEA y tiendas de deportes que venden bicicletas.

Publicaciones en Facebook que difunden el falso sorteo de bicicletas suplantando la identidad de diferentes compañías. VerificaRTVE

En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente otros mensajes fraudulentos que suplantan a empresas para intentar quedarse con nuestros datos. Por ejemplo, los falsos sorteos de mini neveras de Coca-Cola por Navidad, de Mahou por el Día del Padre o de Heineken con motivo del Oktoberfest 2022. También te hablamos del fraude que se hace pasar por Mercadona con el reclamo de unos inexistentes regalos por su aniversario y del que promueve un falso sorteo de vuelos por el Black Friday.