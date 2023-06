RTVE.es estrena el tráiler de 'Vampiro al rescate', que da la vuelta a los estereotipos de los cuentos

RTVE.es estrena el tráiler de Vampiro al rescate, una película de animación familiar que da la vuelta a los estereotipos de los cuentos, que está dirigida por Roman Artemyev y que llegará a los cines el 11 de agosto.

La película se inspira en el folclore y los mitos eslavos para contarnos la historia de Vladimir Drybone, el vampiro inmortal. Tras numerosos esfuerzos por encontrar a la novia perfecta, Vladimir se siente decepcionado ante la idea del amor verdadero y toma la firme decisión de aislarse en su castillo.

Sin embargo, antes de lograrlo, el malvado Narizín y el Rey Lenteja ponen en marcha un plan para secuestrar a la Doncella Bárbara, obligando a Vladimir a participar a cambio de su inmortalidad. Vladimir se embarcará en una gran aventura que lo llevará a conocer a una chica valiente que lo hará ver su suerte y que cambiará su destino.

"Casi todos los que están familiarizados con el folclore saben quién es Vladimir el vampiro Inmortal, pero pocos se han preguntado sobre los verdaderos motivos detrás de sus acciones y las razones por las que se convirtió en inmortal. Las historias no nos dicen nada sobre eso. Los héroes de esas historias actúan más como funciones, a diferencia de los héroes de los mitos, cuyos mundos internos y externos se demuestran de maneras más complejas y profundas. Y creo que esto es lo que hace que nuestra historia sea única. Presentamos a nuestros héroes como personajes mitológicos, cambiando los estereotipos de los cuentos de hadas", dice Roman Artemiev sobre la película.

Una combinación de humor, magia y romance

Sobre la película, el director asegura: "Yo diría que tenemos la combinación correcta de humor, magia y romance. En términos del componente mágico, el personaje principal es una criatura de magia oscura, y donde hay un villano siempre hay más de donde vino. Personalmente, me gustan los antihéroes. No hay tal cosa como blanco y negro. Hay muchos matices, y es extremadamente interesante descubrir cómo un personaje se convirtió en un antagonista, y qué lo llevó a esa vida o contribuyó a ella. Y, de hecho, ¿es el mal tan malo como se representa? Para mí, las obras de Gogol son un ejemplo vívido de esa actitud hacia las fuerzas oscuras. La noche antes de Navidad, por ejemplo, es simplemente encantadora. Creo que Gogol supera a todos en ese sentido".

El director también destaca a Bárbara Van Helsing, la protagonista: "Yo no la llamaría feminista. Esa definición no es aplicable a nuestra historia. Diré que nuestra Bárbara es una joven hermosa que tiene cualidades que la hacen igual a los hombres valientes y fuertes, e incluso los superan. Y a veces se jacta de ello. Y, por supuesto, no hay nadie como ella. Ella es única. La literatura, y el arte en general, tiene desastrosamente pocas heroínas vívidas y arquetípicas en comparación con los héroes masculinos. Creo que tenemos que inventarlos, encontrarlos, descubrirlos y crear otros nuevos. Esto hizo que inventar a Barbara fuera aún más divertido".