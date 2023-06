Las concejalías de Igualdad desaparecen en los principales ayuntamientos en los que PP y Vox han pactado gobernar tras el 28M. En capitales de provincia como Burgos o Toledo, o en ciudades como Orihuela o Talavera de la Reina, este departamento se elimina, se integra en otros o bien cambia de nombre, una de las exigencias de los de Santiago Abascal para entrar en varios de estos gobiernos municipales.

En otras urbes también se eliminan las concejalías de Sostenibilidad o Medio Ambiente, y se proponen como primeras medidas derogar planes de movilidad sostenible y carriles bici, como ocurre en Valladolid o Elche.

Estos cambios, que empiezan a conocerse a partir de la constitución de los ayuntamientos y las primeras reuniones de los equipos municipales, llegan en plena polémica por la visión de Vox respecto a la violencia de género. El acuerdo entre PP y este partido para gobernar en la Comunidad Valenciana no incluía este concepto, pero sí el de violencia intrafamiliar. Además, el líder de Vox ha asegurado este lunes que rechaza el término violencia de género porque "es un concepto ideológico".

Violencia de género y violencia intrafamiliar no son sinónimos: ¿qué las diferencia?

En Valladolid, la principal ciudad en la que entra Vox a gobernar, con casi 300.000 habitantes, desaparece la concejalía de Igualdad, cuyas competencias asume la nueva concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales , en manos del PP. Este partido llevaba en campaña la creación de una "oficina de apoyo a la Mujer", pero esta no se creará finalmente bajo el mandato del nuevo alcalde Jesús Julio Carnero (PP).

Toledo

PP y Vox también gobernarán en Toledo, la capital castellanomanchega. Allí el nuevo Ayuntamiento, dirigido por el 'popular' Carlos Velázquez, creará una nueva concejalía de Familia y no de Igualdad. Este lunes, al anunciar el nuevo organigrama municipal, Velázquez ha precisado que "eso no quiere decir que no se trabaje por la igualdad, más bien al contrario", a lo que ha añadido: "Vamos a trabajar por la igualdad quizá como nunca antes se haya trabajado en el Ayuntamiento de Toledo".