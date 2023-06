El Gobierno valenciano en funciones ha criticado duramente el pacto entre PP y Vox para gobernar en la Comunidad Valenciana y ve "inadmisible el negacionismo de la violencia machista", aún más cuando se da "desde las instituciones". En una declaración institucional difundida este viernes a los medios, el Ejecutivo dirigido por Ximo Puig responde a las medidas anunciadas por los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, entre las cuales se incluye la lucha contra la "violencia intrafamiliar" pero no hay ninguna mención a la violencia de género.

"En los últimos días se han cruzado líneas rojas en la consideración y la respuesta al principal problema que tiene la sociedad valenciana: la violencia machista", arranca el comunicado. Hace referencia, primero, a la negociación entre el PP de Carlos Mazón, candidato y previsiblemente próximo presidente de la Generalitat y el cabeza de lista de Vox en las autonómicas, Carlos Flores, condenado por violencia de género. Este fue apartado finalmente por su partido para permitir el acuerdo, ya que Génova lo había vetado.

En segundo lugar, se refiere al acuerdo que "silencia el fenómeno discriminatorio de la violencia machista". El texto acordado entre PP y Vox y en el que se basarán las políticas del futuro Gobierno de la Generalitat, difundido el jueves, plantea "erradicar la violencia intrafamiliar" y garantizar "la igualdad entre todas las víctimas".

"Es la mayor indecencia, una anomalía insoportable"

"Por responsabilidad institucional, ética y social, no podemos desproteger a las mujeres que sufren violencia machista", señala el Consell del Botànic, y cita datos como las 1.206 mujeres asesinadas en España en los últimos 20 años, 149 de ellas en la Comunidad Valenciana, o las más de 7.000 denuncias en los juzgados valencianos solo en el primer trimestre del año, más de 80 al día. "Esa es la mayor indecencia, una anomalía insoportable", denuncian.

Señalan que a lo largo de los años se ha ido construyendo un "marco consensuado de respuesta y rechazo al machismo en todas sus formas", con la ley de 2004, o el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género, firmado en 2017. "Ese es el marco que hay que proteger y renovar, esa es la primera alianza política y social, sin relativizar el machismo, sin banalizarlo, sin integrar sus ideas en las instituciones", denuncian.

Este viernes, desde Génova han defendido el acuerdo con Vox y han quitado importancia al hecho de que no aparezca la violencia machista en este texto. Esta y violencia intrafamiliar son cosas distintas y "no son incompatibles", ha señalado en una entrevista en TVE Carmen Fúnez, vicesecretaria de Políticas Sociales del PP. Tanto ella como el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, han garantizado que no habrá "ni un paso atrás" en el próximo Gobierno autonómico en la lucha contra "la violencia que se ejerce sobre las mujeres".

Desde Vox, el diputado y presivisblemente próximo presidente de las Corts Valencianes, José María Llanos, ha afirmado que "la violencia de género no existe, la violencia machista no existe". Abascal, por su parte, ha denunciado una "criminalización" de su candidato condenado, Carlos Flores.