'Upon Entry', atrapados en la pesadilla de un interrogatorio en el aeropuerto de Nueva York

¿Dónde están los límites en los interrogatorios en los controles fronterizos de los aeropuertos? Upon Entry (La llegada), la ópera prima de los directores venezolanos, Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, hurga en una realidad velada pero tan extendida y traumática que afecta a millones de personas cada segundo en la marabunta de las entradas y salidas aeroportuarias, con especial foco en los exhaustivos cuestionarios de EE.UU. sobre los migrantes.

Los realizadores han engarzado una investigación rigurosa, basada en sus propias experiencias y en entrevistas personales, para cimentar en los recovecos de la ficción un thriller perfecto que roza el terror. Una escalada de angustia psicológica con un tempo en el que no sobra una escena, quizás por el reflejo de verosimilitud, aquilatada en 74 minutos.

"Por ejemplo, a mi mujer que es bailarina contemporánea y viajaba entre Nueva York y Caracas, en el interrogatorio le pidieron que danzara para demostrarlo. Ella se negó y se la jugó. Son este tipo de cosas las que nos llamaron la atención para ver con qué licencia artística podíamos encajar la historia", indica Alejandro Rojas.

Técnicas de manipulación y el terror

La historia es la de Diego (Alberto Ammann) y Elena (Bruna Cusí), un arquitecto venezolano y una artista barcelonesa que se trasladan a Estados Unidos, con sus visados en regla, para empezar de cero.

Al entrar en la zona de inmigración del aeropuerto de Nueva York, son conducidos a la sala de inspección, donde dos agentes de aduanas les someten a una batería de preguntas y pruebas para demostrar si ocultan algo y dar luz verde a su entrada en el país.

Los directores Juán Sebastián Vásquez (de pie i), y Alejandro Rojas (de pie d) con los actores Alberto Ammann (i) y Bruna Cusi en el pasado Festival de Málaga EFE/Jorge Zapata

Arrancan entonces las capas de la pesadilla, encuadrada por entero en una habitación que es un monumento a la claustrofobia con ruidos incluidos. Una disección quirúrgica y moral de la existencia de la pareja, juntos y por separado, y una bomba de relojería sobre su relación en la que se vierte una cascada de sospechas que empujan los límites. Ella está nerviosa y planta cara, él se mantiene plano y taciturno. Vuela el zig zag de contradicciones.

"Para una pareja puede ser delicado y devastador enterarse de algo que no sabían en un interrogatorio y queríamos trabajarlo desde ahí", explica Juan Sebastián Vasquéz sobre las técnicas empleadas por los agentes de aduanas.

"A mi ha llegado un punto en que me han preguntado varias veces lo mismo. Llega un momento en que empiezas a dudar de lo que dices. Y piensas: ¿pero qué he dicho? ¿pero qué he hecho? Son técnicas de manipulación para hacerte parecer culpable", añade en una entrevista a RTVE.es desde el pasado Festival de Málaga, donde Alberto Ammann (Narcos) ganó la Biznaga de Plata a la mejor interpretación masculina por un personaje noqueado.

"Alberto [Ammann] es alguien que ha pasado también por procesos migratorios porque él es argentino y vive en Madrid hace muchos años. De alguna manera conectó con el personaje muy muy rápidamente, entendió de dónde venía y hacia dónde llevarlo", explican.

Upon Entry ha arrancado su recorrido internacional de aeropuerto en aeropuerto con una buena acogida tras su paso por el prestigioso Festival South by Southwest en Austin (Texas), el BAFICI de Buenos Aires, el D´A Film Festival de Barcelona y ha ganado el FIPRESCI en el Tallin Black Nights Film Festival (Estonia) y el Premio a la Mejor Película en el Kolkata Film Festival (India).

"Es muy duro y bonito ver cómo hay gente que se te acerca de muchos lados del mundo. Muchísimos latinoamericanos te cuentan que han sentido con la película una especie de espejo de algo a lo que le tienen terror y que no habían verbalizado. Esta toda esta violencia verbal y psicológica a la que somos sometidos en la frontera en cierto lado del mundo", concluyen los directores.