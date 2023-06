La ministra de Defensa, Margarita Robles, no acudirá este jueves a la reunión de la OTAN con representantes de la industria de la defensa europea y norteamericana para trabajar en planes de producción armamentística, tras la decisión inicial de la Alianza de no incluir a empresas españolas en los planes para aumentar las inversiones.

Fuentes aliadas confirman a Europa Press que Robles no participará en la cita con ministros y representantes del sector en protesta por un proceso que España considera poco transparente, del que no se conocen los criterios seguidos y que se ha realizado en todo caso sin las consultas necesarias.

Por todo ello, España "veta" el plan industrial propuesto por la OTAN y no cambiará su posición hasta que se incluya a entidades españolas, han confirmado fuentes del Ministerio de Defensa a la agencia de noticias, aunque desde Madrid se espera una reparación y que para futuras reuniones se tenga en cuenta al sector español.

Más allá de considerar la importancia de que la OTAN cuente con su propia estrategia de cara a la producción militar, España ve este primer paso como un "mal punto de partida" y no se trata del único afectado por esta situación, pues más aliados europeos se han quedado fuera de la lista inicial que contiene a empresas de solo 18 países miembros de la OTAN, algo que ha generado malestar en otros países.

La OTAN defiende que la reunión debe guardar un formato "pequeño"

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado este miércoles que la reunión con las empresas del sector de la defensa debe guardar un formato pequeño y que en ella no estaba previsto que estuvieran representados los 31 miembros de la Alianza.

"Se trata de un evento en el que nos reuniremos con la industria de defensa, las pequeñas empresas, las medianas y las grandes", ha explicado Stoltenberg en una rueda de prensa previa a la reunión de ministros aliados. "Es un grupo seleccionado relativamente pequeño y, por supuesto, varios aliados no están representados allí. Así es como tienen que ser estos eventos", ha reiterado.

Según Stoltenberg, la idea es que los ministros aliados puedan "abordar directamente con la industria la mejor manera de aumentar la producción, asegurar nuestras cadenas de suministro, y eliminar las barreras a la cooperación". En la reunión participarán también Ucrania y la Unión Europea, ha precisado.

Asimismo, ha apuntado que "tenemos muchas plataformas diferentes en las que nos relacionamos con la industria de defensa". "Yo mismo me he reunido con la industria de defensa de varios de los países que no participarán en el evento de mañana. Y tenemos el Foro de la Industria de la OTAN, en el que participan todos los aliados y muchas veces varias (empresas) del mismo aliado", ha ejemplificado.

Stoltenberg ha confiado en que los ministros de Defensa revisen en la reunión de Bruselas "un nuevo Plan de Acción de Producción de Defensa", que los líderes de los países aliados acordarán en la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Vilna el 11 y 12 de julio.

Ha afirmado que el objetivo de ese plan de acción es "abordar con rapidez los déficits en las reservas" de munición y armas de los países aliados, que han entregado importantes partes de su material defensivo a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa de la antigua república soviética.