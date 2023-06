Ante la avalancha de dudas, la organización del Primavera Sound informó en Twitter este miércoles qué hacer con las entradas. Los tickets de este jueves ahora serán válidos para las jornadas del viernes o del sábado, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. En caso de no utilizarse, una vez finalizado el festival y a la mayor brevedad posible, se recibirá la devolución del importe de la entrada de día de forma automática, añaden.

En el comunicado no se indica nada sobre descuentos en el precio del abono por las tres jornadas y remiten a los canales oficiales para informarse.

“Gracias por vuestra comprensión. Nos vemos a partir del viernes en Ciudad del Rock ��

Thank you for your understanding. See you from Friday onwards in Ciudad del Rock �� pic.twitter.com/zEBMd9BhJ0“