El volcán Kilauea, situado en la Isla Grande de Hawái, ha entrado en erupción a primera hora de la mañana de este miércoles, ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El Observatorio Volcánico de Hawai (HVO) de la organización ha detectado un resplandor en las imágenes de la cámara web de la cumbre del Kilauea a las 4:44 horas (14:44 GMT), síntoma del comienzo de esta erupción.

“#Kilauea is currently erupting from the #Halemaumau summit crater. HVO will be releasing an update soon. USGS livestream is showing the action. https://t.co/jAcOUDIHjq #Hawaii #lava #eruption pic.twitter.com/ouummDrAs8“