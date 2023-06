Las reacciones entre las autoridades tampoco se han hecho esperar. El propio ministro del país Narendra Modi ha asegurado sentirse "angustiado" y que visitará el lugar accidentado. "En esta hora de dolor, mis pensamientos están con las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto", ha escrito en redes sociales.

Desde la Comisión Europea, su presidenta Ursula Von der Leyen, ha trasladado sus condolencias a Modi, así como al pueblo indio. "Europa llora contigo", ha indicado. El papa Francisco, por su parte, también ha expresado su "profunza tristeza" y ha mandado sus oraciones a los afectados, según la Santa Sede.

“Terrible news from India.



I express my deepest condolences to the families of the victims of the Odisha train accident and wish a speedy recovery to the injured.



The people of India are in our thoughts in this time of sorrow.



Europe mourns with you @narendramodi“