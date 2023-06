Cinema Jove reflexiona sobre los sentimientos e inquietudes de los millenials con más de 70 títulos

El Festival Internacional Cinema Jove regresará del 22 de junio al 1 de julio con 10 largometrajes, más de 50 cortos y diez series en competición, que pondrán el foco "el sentir emocional de toda una generación milenial", sobre aspectos como la familia, la búsqueda de la identidad y las relaciones afectivas.

Entre las novedades de la 38 edición del festival, que cuenta este año con obras procedentes de una veintena de países, está el cambio de denominación de la Sección Oficial de Series, que abandona el término de 'webserie', y la nueva sección 'Êrbites', que abarcará "lenguajes más experimentales, libres y alejados de las narrativas tradicionales".

Así lo han explicado en rueda de prensa el director del festival, Carlos Madrid; el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, y los miembros del equipo de selección y responsables del certamen Laura Pérez, María Albiñana, Gerardo León y Carla Ayala.

La Sección Oficial de Largometrajes exhibirá diez películas que abordan "temáticas de la juventud, de la infancia, otras problemáticas de actualidad o LGTBI", ha expuesto Leon, que ha destacado que con la selección se ha formado "un curioso caleidoscopio de temáticas y también de formas distintas de hacer cine", desde las narrativas convencionales hasta las exploraciones de la imagen y otros "territorios emocionales donde lo narrativo no siempre es el nudo de la cuestión principal".

Películas sobre familia, tabúes y drama social

Presentada en la sección Encounters de la Berlinale 2023, la película finlandesa 'Family Time' relata el proceso de desmoronamiento de una familia que se reúne para celebrar las fiestas navideñas. Otro tenso drama encerrado entre cuatro paredes es el que propone en 'This Closeness' la guionista, directora y actriz Kit Zauhar, una de las nuevas voces del cine independiente norteamericano de bajo presupuesto.

'Starring Jerry as himself' es una pieza audaz y profundamente personal escrita y dirigida por Law Chen en la que una familia documenta cómo su padre, inmigrante chino residente en Florida y recientemente jubilado, fue reclutado por la policía china para trabajar como agente encubierto.

'Sons of Ramses', de Clément Cogitore, es un desasosegante drama criminal ubicado en el multicultural barrio parisino de La Goutte d'Or CINEMA JOVE

Presentada en la Semana de la Crítica de Cannes, 'Sons of Ramses', de Clément Cogitore, es un desasosegante drama criminal ubicado en elmulticultural barrio parisino de La Goutte d'Or. El director de cine Amr Gamal presentará 'The Burdened', un drama que aborda de manera sobria y directa las implicaciones sociales y los condicionantes económicos del aborto en Yemen.

El tabú de la homosexualidad en Nigeria se retratará a través de 'All the Colours of the World are Between Black and White', de Babatunde Apalowo, premio Teddy Bear de cine LGTBI en la Berlinale 2023. El amor y la homosexualidad centran también el relato de 'The Lost Boys', una producción franco-belga que transcurre en un correccional de menores.

Por su parte, el drama australiano 'Petrol', de Alena Lodkina, presenta el viaje de autodescubrimiento de una estudiante de cine de origen ruso que cae rendida a los encantos de una enigmática actriz.'Almost Entirely a Slight Disaster', de Umut Subasi explora de manera ingeniosa y divertida la angustia vital a la que se enfrenta la generación millenial turca. Por último se presentará 'Kiddo', una 'road movie' holandesa dirigida por Zara Dwinger y orientadaal público infantil y juvenil.