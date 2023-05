Medio centenar de investigadores de la 'Comisión de la Tierra', una plataforma internacional de científicos que colaboran por un mundo más sostenible, han alertado en la revista Nature de que la humanidad ha cruzado la mayoría de las líneas rojas del planeta. "El sistema Tierra está en peligro", ha asegurado la directora del grupo, Wendy Broadgate.

Convocados por la organización Future Earth, los expertos han fijado cuáles son los límites de seguridad y de justicia que no deberían sobrepasar los principales indicadores del deterioro ambiental y han concluido que muchos de los impactos en el bienestar humano son ya inevitables.

“�� @Nature ha publicado un informe sobre los límites que permiten garantizar una vida humana y segura en la Tierra y la mayoría se han sobrepasado ya ▪️ Para los investigadores urge tomar medidas para evitar que el planeta alcance punto de no retorno https://t.co/gIfd6HsZhE pic.twitter.com/Fl3juCYDix “

Los límites que los científicos han calificado de "seguros" son aquellos que garantizan unas condiciones estables y resilientes en la Tierra, mientras que los "justos" son los que minimizan la exposición humana a los daños más significativos, como la pérdida de vidas, los desplazamientos forzosos y las enfermedades crónicas.

De tal forma, el trabajo ha presentado por primera vez números cuantificables y una base científica sólida para evaluar la salud del planeta no solo en términos de estabilidad y resiliencia, también en términos de bienestar humano y de equidad y justicia, ha subrayado en la publicación el investigador sueco Johan Rockström, copresidente de la 'Comisión de la Tierra', autor principal y director del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (Alemania).

Los límites que se han cruzado

Entre los que la humanidad ya ha cruzado, según los investigadores, se encuentra el límite "justo" de la subida de un grado de la temperatura media de la Tierra para evitar una alta exposición a daños significativos causados por el cambio climático.

Además del clima, los investigadores han fijado esos límites "seguros" y "justos" también en términos de biodiversidad, agua dulce, y diferentes tipos de contaminación del aire, el suelo o el agua. Así, han descubierto que también se ha sobrepasado el hecho de que entre el 50% y el 60% de la naturaleza global debería permanecer intacta, algo que se ha incumplido tanto en términos de seguridad como de justicia.

Se han superado igualmente los límites seguros y justos de los ciclos de fertilizantes como el nitrógeno o el fósforo, pues multitud actividades humanas están alterando los flujos naturales del agua y liberando cantidades excesivas de nutrientes en los ríos.

Asimismo, el porcentaje de alteración del caudal del agua superficial no debería superar el 20% y el aprovechamiento del agua subterránea no debería ser superior a la capacidad de recarga de los acuíferos, pero ambos límites han sido sobrepasados.

Por ahora, no obstante, no se ha alcanzado el límite "seguro" de los 1,5 grados por encima del cual no debería subir la temperatura media de la Tierra para evitar una alta probabilidad de múltiples puntos de inflexión climáticos.