Tras conocerse el resultado de la votación, Paxton ha publicado un comunicado en redes sociales en el que califica lo sucedido de un "feo espectáculo" y de un "escandaloso complot de juicio político", que "nunca tuvo la intención de ser justo o equitativo". "Fue una farsa políticamente motivada desde el principio", ha afirmado.

“I am beyond grateful to have the support of millions of Texans who recognize that what we just witnessed is illegal, unethical, and profoundly unjust. I look forward to a quick resolution in the Texas Senate, where I have full confidence the process will be fair and just. pic.twitter.com/fEiAroA2DW“