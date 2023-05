Mujeres disyoqueis: 'Para ser mujer lo haces mejor que muchos hombres'

“Para ser mujer lo haces mejor que muchos hombres”. Es el comentario que, en algunos bolos, ha tenido que tragarse Cora Novoa, una de las disyoqueis más aclamadas de nuestro país. Esta música gallega afincada en Barcelona nos lo cuenta poco después de llegar a la Sala Equis de Madrid para la entrevista, donde hemos quedado también con otras tres músicas -Argia, Sofía Cristo y Rocío Saiz- y con Helena Bricio, de la asociación MIM.

“Estos comentarios me matan, pero siguen ocurriendo”, afirma Novoa. Y es que ser mujer no favorece, en muchos casos, llegar adonde una quiere en el mundo DJ.

No todas se sienten discriminadas

Sin embargo, no todas las mujeres sienten que encuentran piedras en su camino por haber nacido mujeres. Es el caso de Sofía Cristo, compositora y DJ, que confiesa que ha tenido más dificultades por haber sido “hija de” que por mujer.

“Me gustaría que hubiera más mujeres españolas pinchando porque la verdad es que las traen todas de fuera. Yo, que me he formado un montón y me lo he currado muchísimo, siendo “hija de” he tenido que empezar desde menos 15. Parece que yo no tenía derecho a pinchar ni a ser una buena dj”, dice Cristo.

Cristo nos habla durante la entrevista de su amor por la música desde que era pequeña: “Yo siendo muy pequeña sabía que algo me pasaba con la música. Con cuatro años, mi madre me regaló un radiocasete rojo y escuchaba todo tipo de música. Luego pasé a la música más cañera. Hasta que un día, una amiga que era DJ, en casa, me dijo: “prueba”. Y, yo, al tocar el vinilo, dije: “Esto es tocar la música".

Argia, que estudió contrabajo en el conservatorio cuando era pequeña, volvió a la música de la mano de su actual marido. “Él me animó a pinchar y probé. Me gustó mucho esa sensación porque es como enviar un mensaje y la persona lo recepciona. Es muy energético”, reconoce.