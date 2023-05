La falta de ayudas y el sobrecoste para los celíacos: "Supone 538 euros más de media por familia"

"He notado una gran diferencia de precios de los productos que contienen gluten a los que no", indica Jesús Ruipérez, al cual le diagnosticaron celiaquía hace 20 días. Como él, al menos un 1% de la población española no puede consumir gluten, según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos en España (FACE).

La celiaquía es una patología autoinmune que causa problemas digestivos e incluso puede llegar a provocar enfermedades más graves como el cáncer de colon si no se trata. Pero también afecta al bolsillo.

En concreto, a una familia con una persona celiaca le supone un incremento de 11,23 euros a la semana, 44,92 al mes y 538,98 euros al año en su cesta de la compra con respecto a otra que consume productos con gluten.

"En familias que tienen más de un miembro en la unidad familiar se aumentan los costes", indica Aarón Santana, presidente de la FACE.

"Con la inflación se hace más duro llevar una dieta adecuada" Esta enfermedad no tiene cura, por lo que la dieta sin gluten es el único tratamiento para las personas celíacas. En este sentido, coincidiendo con el Día de la enfermedad Celíaca, desde la FACE reclaman más ayudas para el colectivo. "Ser celíaco siempre se ha notado en el bolsillo, y ahora con la inflación se hace más duro llevar una dieta adecuada", indica a RTVE el representante de la FACE. "Hay alimentos con gluten que pueden costar hasta tres veces más que los que no llevan gluten", indica Santana. Expone que por ejemplo el pan de molde suele costar en torno a un euro en el supermercado, y el que no contiene gluten ronda desde los 3,5 a los 4 euros.