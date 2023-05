Ya no son “las chicas del tiempo”. Afortunadamente, ahora les llaman “mujeres” y la mayoría cuenta con formación científica, la misma que se exige a los hombres.

Nos lo explica Mónica López, jefa del equipo de El Tiempo de TVE: “A los que se incorporan les pedimos que tengan formación científica. La razón es sencilla: Hace unos años los boletines eran cortos y se hacían de una manera muy distinta pero ahora hacemos espacios del tiempo que pueden llegar a los 18 minutos. Y hacer eso sin formación es difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que redactor y presentador es la misma persona”.

Del atractivo que conlleva este puesto de trabajo, nos habla también Albert Barniol , jefe adjunto del área. “Se nos contrató teniendo en cuenta los mismos criterios. Hay que estar formado y hay que saber comunicar. La apariencia física cuenta, aunque no está por encima ni por debajo de los otros requisitos. Yo, por ejemplo, llevo traje y corbata porque es parte de mi profesión. Tenemos que dar una buena apariencia. Y te diría que todos mis compañeros son gente atractiva, pero eso no quiere decir que eso sea lo más importante”, confiesa en el plató A3 de Torrespaña.

¿Por qué a ellos no se les pide que sean jóvenes y guapos?

“Creo que nos queda mucho camino por recorrer para que hombres y mujeres en televisión seamos vistos por igual. Aunque hayamos evolucionado, sigue ocurriendo que las mujeres nos tenemos que teñir las canas, y ellos no, porque un hombre con canas parece que es más interesante. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser guapas, delgadas, y los hombres no? ¡Yo no quiero que a los hombres los discriminen por ser mayores y gordos!”, exclama López.

“Las mujeres nos tenemos que teñir las canas, los hombres no“

La evolución del trabajo del hombre o de la mujer del tiempo tiene que ver también –nos detalla Barniol– con la evolución tecnológica y con la retirada de la publicidad en RTVE. “Cuando quitaron la publicidad, el jefe de Informativos de TVE, que entonces era Fran Llorente, nos llamó y nos preguntó que si podríamos hacer diez minutos cada día. Así que dejamos de contar sólo el tiempo que iba a hacer y nos pusimos a hablar de muchas más cosas”, nos cuenta.

