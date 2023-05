'Pasajero', un corto nominado a cuatro premios Quirino y que fue preseleccionado para los Oscar

Juan Pablo Zaramella (Buenos Aires, 1972) es un animador independiente argentino que, en 2011, consiguió figurar en la lista de preseleccionados para el Oscar con su corto, Luminaris (2011), una gesta que ha repetido este año con Pasajero, que es la producción más nominada (4), a los Premios Quirino de este año, junto al corto portugués Ice Merchants (4).

Pasajero es una comedia sobre un personaje que se monta en un tren y empieza a mostrar sus prejuicios respecto a los otros viajeros. Pero en el transcurso del viaje las circunstancias lo llevarán de acusador a víctima.

Preguntamos a Juan Pablo de dónde surgió la idea del corto: “Mis cortos suelen mostrar una situación que inspira algo, aunque en el proceso de desarrollo se convierten en algo muy distinto. Pero esta es mi historia más directa. Un día yo estaba viajando solo en un tren y empecé a imaginar un montón de situaciones a partir del hecho de viajar solo. Por ejemplo, pensé que, estando yo solo en el tren, qué pasaría si se sube una persona y, con todo el vagón vacío, se me sienta al lado. Y empecé a desarrollar ideas sobre eso, como una telaraña, hasta que construí pasajero”.

Un viaje externo e interno, a la vez

Lo curioso es que, al principio no quería ambientar la historia en el tren: “No quería ser tan literal y plasmarla tal y como se me ocurrió. Pensé en ambientarla en otros lugares. En la sala de espera de un médico, por ejemplo. Pero me di cuenta de que el personaje está transitando un viaje interno en su relación con el entorno. Y que, por eso, tenía más sentido que ocurriese en un tren”.

“Y cuando pensé cómo reflejar los momentos internos del personaje, me pareció que los túneles eran la excusa perfecta, como un momento de contraste fuerte entre las luces y las sombras de ese personaje. La sombra se puede traducir como la desnudez más subliminal del interior del personaje. Por eso el corto solo podía transcurrir en ese tren”.

En un momento dado todos los pasajeros del tren cogen sus móviles, menos el protagonista, y parecen reírse del mismo chiste, haciendo que este se sienta más aislado. “Él es el único que no se comunica con un teléfono móvil –asegura el director-. No es necesariamente una crítica del teléfono, porque tampoco planteo al personaje como alguien que esté en el camino ideal en la sociedad. Él tiene actitudes muy cuestionables también, pero cuando él está tratando de comunicarse con el resto, los demás están comunicándose con alguien que no está presente. Y él se queda solo en un vagón lleno de gente”.