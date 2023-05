Biden defiende el envío de soldados a la frontera con México ante el fin del Título 42

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido este viernes en una entrevista en la cadena MSNBC el envío de 1.500 soldados a la frontera con México ante el final previsto para la próxima semana del Título 42, una normativa sanitaria que permite las expulsiones en caliente de migrantes.

"He pedido ayuda al Congreso en términos de lo que necesitan en la frontera. Necesitan más agentes", ha dicho el mandatario.

El plan de Biden ha recibido críticas por parte de legisladores republicanos, que acusan al demócrata de hacer poco y tarde, pero también por algunos miembros de su propio partido, como el senador Bob Menéndez, que considera que enviar militares a la frontera criminaliza a los migrantes.

Los miembros del Ejército en activo no pueden obligar a cumplir las leyes, por lo que los refuerzos que enviará la Casa Blanca no podrán realizar expulsiones, recuerda MSNBC.

“President Biden on immigration: "Those 1,500 [troops along the southern border], they're not there to enforce the law. They're there to free up the border agents that need to be on the border...to move things along." https://t.co/J2gI24MaST pic.twitter.com/6O1udRn3Hp“