Els carrers de Palma s'omplen de la música de set pianos

"La teva ciutat s'ompl de pianos", iniciativa de la Fundació Jesús Serra, de GCO (Grup Catalana Occident), i el Concurs Internacional de Música Maria Canals, travessa per primera vegada la mar i arriba a les Balears. En aquesta ocasió Palma serà la capital que acollirà la iniciativa per acostar la pràctica del piano a tota la ciutadania.



A vui 5 de maig, des de les 10 del matí fins a les 8 del capvespre, les persones que circulin pel centre de Palma podran aprofitar aquesta iniciativa cultural que disposarà de set pianos de cua repartits en un circuit per descobrir alguns dels espais més emblemàtics de la ciutat. El carrer del Mirador, el Passeig des Born, la Plaça de Cort o la Rambla són algunes de les ubicacions triades per als pianos.

A disposició de professionals i d'aficionats



"La teva ciutat s'ompl de pianos" posa a disposició de músics professionals, centres escolars, estudiants de conservatori de música, infants i aficionats, set pianos perquè qui vulgui pugui tocar o escoltar allò que vulguin interpretar les persones curioses o aficionades en aquest instrument. Cada piano estarà dinamitzat per alumnes del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Els amants del piano, a més, podran tocar un piano de gran cua, que habitualment només es troba als grans auditoris i que per un dia estarà a l'abast de tota la ciutadania.



Les localitzacions dels pianos a Palma són:



1.- Carrer del Mirador



2.- S´hort del Rei-Escultura Calder



3.- Passeig des Born



4.- Plaça de Cort



5.- Plaça del Mercat



6.- La Rambla



7.- Plaça de la Mare de Déu de la Salut (Església de Sant Miquel)



Cal destacar que l'Escola Municipal de Música de Palma aprofitarà l'ocasió per fer l'activitat "Pianada", on participaran més de 50 alumnes. Serà a partir de les 17 h a la plaça de Cort.