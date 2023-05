El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado este miércoles a España a confluir con su país y con Latinoamérica para afrontar el cambio climático haciendo los cambios necesarios para evitar "la extinción".

"Hoy tenemos una misión, salvar a la Humanidad", ha dicho Petro en su discurso ante las Cortes, en el que no ha usado papeles. "A eso vine. Ustedes van a dirigir Europa, nos vamos a encontrar en una cumbre, en la CELAC. ¿Qué vamos a decir ahí, hacia dónde llevamos las reuniones, para mantener las cosas como están o para sentar unas bases diferentes?. El mundo reclama bases diferentes", ha añadido el presidente colombiano. España ejercerá en el segundo semestre de este año la presidencia de turno de la Unión Europea (UE).

Petro ha intervenido en una sesión conjunta de las Cortes (Congreso de los Diputados y Senado) tras la recepción de los reyes en el Palacio Real en Madrid, primer acto oficial de su visita a España. Antes de comenzar su intervención, los diputados de Vox han abandonado el hemiciclo.

Se trata de una visita de Estado y será la única de este tipo que Petro hará durante todo el año. España tiene la condición de país acompañante del proceso de paz en Colombia.

Petro recuerda la influencia española y pide "cambio"

El presidente colombiano ha comenzado su intervención recordando las influencias de España en su vida, antes incluso de visitar el país, comenzando por el Quijote. "Allí aprendimos que alguna función que teníamos era caminar para construir justicias, un caminar eterno que acompañaba la vida de manera permanente. Nos decían locos a veces, muchos epítetos hemos recibido simplemente por cabalgar tratando de encontrar la justicia, el amor".

Petro, exguerrillero, ha recordado su contacto con el exilio republicano, a través de los libros y de amistades personales. "Estuve al lado de esos españoles y españolas, algunos de sus hijos e hijas nos acompañaron en nuestra primera juventud, incluso caminando las montañas, como si allí la bandera derrotada, que había corrido al exilio, pudiera encontrarse de nuevo con libertad alzada".

"También que soy el único presidente de esa generación. - ha continuado Petro - Obviamente desato la discusión, en mí se centra el ataque de quienes no quieren los cambios, de quienes creen que el mundo está bien así, y en mí se concentran las esperanzas, y me da temor no poderlas cumplir".

A partir de ahí, Petro se ha centrado en advertir de las consecuencias de la ciencia sobre la "crisis climática".

"Nuestro momento hoy es de crisis profunda, de cambio de paradigmas e ideas a la que nos hemos aferrado sin conocer la realidad, de estructuras, de manera de ser cotidianas, de producción y de futuro, de modos de producir (...) Hoy estamos a las puertas de extinguirnos o cambiar".

"O cambiamos o nos extinguimos", ha insistido el mandatario, quien ha abogado por que las políticas públicas converjan en todo el mundo hacia ese objetivo.

"Tenemos que tomar las decisiones para que la vida pueda existir en este planeta, y eso demanda unas políticas y una actitud en los líderes. Tenemos que conducir a nuestros pueblos hacia mundos no conocidos, hacia una realidad que no se palpa, hacia una transformación de la Humanidad (...) Le pueden poner los apellidos que quieran, pero es cambio, no hay otra posibilidad".

Petro ha puesto como ejemplo la apuesta por energías renovables ("aprovechar el viento, el sol y el agua, como decían nuestros indígenas") y por un cambio que incluya también a la propia democracia.

"Una democracia herida, que no puede estar estática en instituciones clásicas a través del pensamiento liberal, sino que tiene que fluir", ha pedido. "Esa democracia en movimiento, yo le llamo democracia multicolor, tiene que tener un brillo diferente en esta época para encabezar la lucha política de la Humanidad por un mundo que no nos distinga, que no acabe con la vida".

El mandatario ha evocado los aspectos de la "policrisis" que, a su juicio, atraviesa el mundo, y que incluyen las migraciones, el hambre y las enfermedades. "Enfermedad, hambre, guerra, crisis económica están ligados, tiene que ver con lo mismo: son los tiempos de la crisis climática y tienen que ver con los inicios del tiempo de la extinción", ha afirmado.

Para ello, ha pedido que España sea una "potencia mundial de la vida dirigiendo a Europa", y una "nueva hermandad" con América Latina que "no recuerda el pasado, sino una nueva existencia, ser hermanos y hermanas para reconstruir el planeta Tierra, una potencia mundial de la vida", ha concluido.