La actriz estadounidense Meryl Streep y su inmensa carrera cinematográfica recibirán el Premio Princesa de las Artes 2023, según ha anunciado la organización desde Oviedo. Un galardón incontestable que reconoce a la intérprete más importante del cine en las últimas cinco décadas, protagonista de numerosas obras maestras.

El jurado ha destacado que la actriz, de 73 años, ha desarrollado "una carrera brillante encadenando interpretaciones en las que da vida a personajes femeninos ricos y complejos, que invitan a la reflexión y a la formación del espíritu crítico del espectador". De igual modo, ha destacado "la honestidad y responsabilidad en la elección de sus trabajos, al servicio de narrativas inspiradoras y ejemplarizantes"

Nadie es más respetado en la profesión que Streep, que ha roto los tradicionales techos de cristal que la mujeres sufren en la profesión al cumplir años. Con 21 nominaciones en los Oscar, récord en los premios, ha logrado tres estatuillas: como mejor secundaria por Kramer contra Kramer (1980), y como protagonista en La decisión de Sophie y La dama de hierro (2012).

Streep es el segundo galardón de la historia de los premios Princesa de las Artes que puede considerarse plenamente otorgado al arte de la interpretación, tras el que el italiano Vittorio Gassman logró en 1997. Fernando Fernán Gómez (1995) y Woody Allen (2002) también fueron distinguidos, si bien se reconocía además sus facetas como directores y escritores dramáticos.

Estrella durante cinco décadas

Nacida en Summit (Nueva Jersey) en 1949, Streep pertenecía a una familia acomodada y se graduó en Bellas Artes en la prestigiosa Universidad de Yale. Naturalmente dotada para la interpretación y la imitación, también recibió clases de cantante de ópera, aunque muy joven se decicidió por el teatro. Tras un breve paso por Broadway, donde llegó a estar nominada al Tony, saltó al cine en 1977 debutando en una película tan importante como Julia, con una breve aparición junto a Jane Fonda.

Influenciada por el panorama de actores del Actor's studio que dominaba el cine estadounidense de los años 70 (y casada con el fallecido John Cazale), obtuvo su primera nominación al Oscar por El cazador, casi al mismo tiempo que participaba el clásico de Woody Allen Manhattan. Con solo 30 años y tres películas su carrera estaba completamente lanzada.

En Kramer contra Kramer, película canónica sobre los divorcios, obtuvo su primer Oscar dando comienzo a una serie de impresionantes películas como protagonista: La muer del teniente francés, La decisión de Sophie, Silkwood, Memorias de África o Un grito en la oscuridad, por el que obrtuvo el premio de mejor actriz en Cannes Papeles de enorme lucimiento que la conviertieron en la reina del cine dramático de los 80.

En los 90, continúa en la brecha con Los puentes de Madison o La habitación de Marvin y tras el cambio de milenio ofrece actuaciones tan importantes como Las horas, La duda o el musical Mamma mia!, donde aprovecha sus dotes como cantante. Con La dama de hierro logra en 2012 por su brillante encarnación de Margaret Thatcher, exhbiendo su facilidad para los acentos. Sin nada que demostrar, en la última década ha protagonizado Los archivos del Pentágono, Mujercitas, o No mires arriba.

Meryl Streep posa con su premio Emmy, por la serie Angels in America. REUTERS REUTERS/Lucy Nicholson

Por si no fuera suficiente como mito de la interpretación, los Princesa de Asturias han subrayado también su papel como filántropa y defensora de los derechos de la mujer y de la igualdad de género. Streep ha sido miembro del consejo asesor de la organización Equality Now y en 2018 participó en el documental This Changes Everything, sobre la discriminación de género en Hollywood.

Según el jurado, Streep ha sido "activista incansable a favor de la igualdad, con su talento y rigor, ha posibilitado que diferentes generaciones disfruten de interpretaciones inolvidables, conquistando el respeto que este gran arte merece". Además, ha logrado que "la ética y la coherencia trasciendan a través de su trabajo, con la virtud de subrayar que los seres humanos, y concretamente las mujeres, deben latir y destacar a partir de su singularidad, de su diferencia",