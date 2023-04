Mensajes de redes difunden la imagen de un edificio inacabado de La Muela (Zaragoza) y lo presentan como una de las 50.000 viviendas de la Sareb que el Gobierno ha anunciado que pondrá a disposición de las comunidades para destinarlas a alquiler social. Es falso. El inmueble no forma parte de las propiedades de la Sareb que el Ejecutivo ofrece para destinarlas a alquiler social.

“Este es uno de los edificios que pertenecen a la Sareb, y forma parte de esas 50.000 viviendas que Sánchez ha dicho que pondrá en alquiler” dice un tuit que comparte la fotografía de un edificio abandonado y que suma más de 500 retuits. “Los pisos se alquilan así, y será el inquilino el que tendrá que terminarlos”, añade en un mensaje posterior la misma cuenta. “Este edificio está en La Muela (Zaragoza), pertenece a la Sareb y forma parte de esas 47.500 viviendas que posee y que Sánchez ha dicho que pondrá en alquiler […]así miles, esqueletos de edificios o para derruir”, afirma otro tuit que difunde la misma imagen. La foto del inmueble inacabado también la observamos difundida en Telegram con a un mensaje que dice que 14.000 de las 50.000 viviendas están ‘okupadas’ y que suma más de 15.000 visualizaciones.

El edificio sin terminar de construir está situado en la calle Ciudad Zaragoza Golf, en el municipio de La Muela , en la provincia de Zaragoza, y no forma parte de las 50.000 viviendas para alquiler social de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) anunciadas por el Gobierno. El Ejecutivo ha avanzado que este proyecto supone la movilización de 21.000 viviendas para uso social, la “gestión proactiva” de 14.000 viviendas ya habitadas y la cesión de suelos urbanizables a comunidades autónomas y ayuntamientos para construir unas 15.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler a un precio asequible.

Este edificio inacabado no es de la Sareb

Sareb dice que las viviendas que ofrece están terminadas

En VerificaRTVE hemos consultado a la Sareb y una portavoz de esta entidad afirma que los pisos que se ofrecen para alquiler social no son inmuebles sin terminar de construir. Serán “viviendas habitables”, subraya. Esta portavoz explica que esos 21.000 inmuebles “que se ponen a disposición de Administraciones Públicas son viviendas que Sareb pone a la venta” y, para ello, “han tenido que pasar todo un proceso de saneamiento jurídico y de adecuación”. Por ese motivo, incide en que "en ningún caso” un edificio sin terminar de construir, como el que aparece en la foto de redes, puede ser uno de los 50.000 inmuebles de la Sareb que el Ejecutivo destinará a alquiler social.

Aunque el anuncio del Gobierno detalla que 12.000 de las 21.000 viviendas de la Sareb identificadas para uso social están “pendientes de la finalización de obras o de la cédula de habitabilidad”, esta circunstancia no implica que estos inmuebles se alquilen sin que se haya terminado su construcción. La Sareb aclara que la mención a las viviendas pendientes de finalización se refiere a inmuebles a los que “les falta algún tipo de adecuación para que empiece su comercialización real” como pueden ser “humedades” o cuestiones relacionadas con “la electricidad”. Será la propia Sareb la que se encargue de la "adecuación y mantenimiento” de esos edificios antes de su comercialización. En VerificaRTVE hemos constatado que el edificio retratado en la imagen de redes continuaba sin terminar de construirse en marzo de 2023. El alcalde de La Muela confirma que este inmueble “está igual” que en la fotografía que se ha difundido en redes. La imagen que ofrece Google Maps en marzo de 2023 pone de manifiesto que el edificio no está acabado y, por tanto, no es habitable.