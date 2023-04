El parque de vivienda protegida en España arrastra lleva años cayendo. "Las políticas de vivienda que se han adoptado en los últimos 40 o 50 años han sido conceder títulos de propiedad de viviendas públicas a personas que, en muchos casos, luego las han revendido en el mercado", explica a TVE José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra.

Esto coloca a España a la cola de Europa en vivienda social. Los países punteros en esta cuestión son Países Bajos, que tiene un 30% de parque de vivienda social; Austria, con un 24%; y Dinamarca, con un 20,9%, según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo. Por otro lado, en Francia y Reino Unido la cifra está entre un 10 y un 20%, mientras que en el Bélgica es del 5 al 10%.

La media europea es del 9,3%, y a la cola están Alemania, Italia, Portugal y España, que dedican menos de un 5% del parque de vivienda al alquiler social. De hecho, en nuestro país la cifra ronda el 2,5%.

En este contexto, el Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes el plan anunciado por Pedro Sánchez de destinar 50.000 viviendas de la Sareb -el conocido como 'banco malo'- para alquiler social.

No obstante, la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán, ha afirmado este lunes que "habrá que ver" si estas 50.000 viviendas son adecuadas para las necesidades de las familias. "Habrá que ver si las viviendas de Sareb se pueden adecuar bien a la demanda y las necesidades que puedan tener las familias en este momento", ha indicado.

No contendrá el precio del alquiler, sobre todo en grandes ciudades

Los expertos valoran positivamente la medida, pero advierten que solo por su propio efecto no contendrá el precio del alquiler, disparado de forma más acentuada en las grandes ciudades. "Tenemos un problema de localización porque muchas de estas viviendas no están en las zonas donde sería necesario que estuvieran", señala Montalvo, que añade que otro problema es el mantenimiento de estos inmuebles, que "no siempre están en unas condiciones óptimas", indica el catedrático.

No obstante, el Gobierno niega que las viviendas de la Sareb estén en ciudades pequeñas, pero sí confirma que Andalucía, Cataluña, Madrid y el Levante concentran la mayor parte de los inmuebles está dentro de este plan que el Ejecutivo aprobará este martes el Consejo de Ministros.