'Los buenos modales', un homenaje a las mujeres que se echan la familia a la espalda

Tras su paso por el último Festival de Málaga, por fin llega a la cartelera Los buenos modales, la nueva película de Marta Díaz (Mi querida cofradía). Una comedia dramática que cuenta con uno de los mejores repartos femeninos del año: Elena Irureta, Gloria Muñoz, Carmen Flores, Pepa Aniorte, Inma Cuesta, Bárbara Santa-Cruz y Neus Sanz. Cuenta la historia de dos hermanas enfadadas desde hace muchos años y cómo las cuidadoras de sus nietos respectivos intentan reconciliarlas. Una cinta que se estrena este viernes, 28 de abril.

Una película que mezcla comedia y drama de forma estupenda, como nos comenta Marta: “Conseguir ese equilibrio ha sido el mayor reto de la película -asegura la directora-. Prácticamente, vamos de la comedia al drama en cada escena y eso es complicado. Para mí era fundamental que el espectador pudiera hacer ese viaje de reírse a emocionarse. Y creo que al final lo hemos conseguido. A ver cómo reacciona el público”.

Manuela y Rosario son dos hermanas que, tras años sin hablarse a causa de un secreto familiar, se reencuentran inesperadamente en el cumpleaños de sus nietos. Los niños se han conocido gracias a sus cuidadoras, Trini y Milagros, amigas inseparables, vecinas de toda la vida. Cuando descubren el conflicto que separa a los pequeños, las entrometidas limpiadoras intentarán, con torpeza, mucho amor y un poco de disparate, reconciliar a sus familias

“Quería hablar sobre la familia y, sobre todo, de las mujeres que sostienen la familia -nos comenta la directora-. Es un tema que siempre me ha interesado y, en este caso concreto, quería abordar esa familia cuando ya está rota”.

Una película que también nos recuerda que la responsabilidad de niños y ancianos sigue recayendo en las mujeres. “Afortunadamente, creo que eso está cambiando, aunque lentamente -reconoce Marta-. Es verdad que en esta película me centro en unas mujeres de otra generación, que han volcado toda su vida en sostener, en cuidar, en mimar a la familia… y que cuando llegan a una cierta edad, y sus hijos ya son independientes, quedan relegadas a abuelas en las que solo pensamos cuando nos hacen falta. Y por eso pueden sentir cierta soledad que intento reflejar en la película”.

"Las niñeras y limpiadoras te marcan la vida"

Destacar que la película trata a esa niñera y a esa limpiadora como miembros de la familia, algo que, desgraciadamente, se está perdiendo. ”Para mí son como dos hadas madrinas y las únicas que pueden hacer posible el milagro de que esas dos hermanas, que llevan tanto tiempo sin hablarse, vuelvan a hacerlo. Que puedan tener una segunda oportunidad”.

Una historia que nace de su propia experiencia, como nos cuenta Marta: “Desde pequeña en mi casa teníamos a una muchacha que trabajaba, que me cuidaba durante los veranos y que, hasta que no escribí este guion, no me di cuenta de hasta qué punto me había marcado. Son gente que conoces en un momento muy importante de tu vida, tu infancia, y tienen una presencia muy importante. Por eso quería acercarme a estos personajes desde la ternura”.

Una de esas mujeres se preocupa más de reconciliar a esas hermanas que de solucionar los problemas que tiene en su propia casa. “Sí -nos comenta la directora-, está todo el rato pendiente de la mirilla porque no es capaz de hacer frente a los problemas que tiene de puertas para adentro. Yo creo que eso es algo en lo que mucha gente se puede ver reflejada. Cuando nos vemos desbordados por ciertas situaciones y, en vez de tratar de solucionarlas, intentamos huir de ellas. En este caso, ella mira hacia afuera, olvidando lo que pasa dentro de su casa, e intenta arreglar los problemas de esa otra familia. Y no los suyos propios”.