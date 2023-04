La apasionante historia de 'Dragones y Mazmorras', el juego de rol y la mítica serie de televisión

Dragones y Mazmorras (Dungeons & Dragons) es el juego de rol más famoso de la historia. El más imitado y el que más adpataciones ha tenido a otros medios como el cine y la televisión. De hecho, ahora mismo triunfa en los cines de todo el mundo una nueva película con actores, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones (Jonathan Goldstein y John Francis Daley, 2023), que no está nada mal. Aunque varias generaciones también recordarán esta saga por la exitosa serie de animación de los ochenta. El experto en cine fantástico, Octavo López Sanjuán (1982) repasa la historia de esta franquicia, prestando especial atención a esos inolvidables dibujos animados, en el libro Dragones y Mazmorras. Su historia (Diábolo ediciones).

"En innegable que Dragones y Mazmorras es el juego de rol de más éxito de la historia, además del más longevo. Una de las claves, en mi opinión, es que fue el primero de su naturaleza, y eso siempre es importante. Después la capacidad de inmersión del jugador que, llevado por su imaginación, puede convertirse en ese héroe que en su vida cotidiana anhela, resulta muy sugerente. Creo que es significativo también lo perfectamente estipulado que vienen sus reglas, sus mundos y sus habitantes, lo que le otorga una sensación de realidad increíble a ese tan intangible, en principio, modo de juego. Y por último, que sea el azar el que determine tu destino, le añade un plus muy importante de emoción a la partida".

Pero... ¿Cómo nació este juego y quiénes furon sus creadores? "Su origen se remonta a Gary Gygax y Dave Arneson, que juntos definieron a base de mucho ensayo y error la mejor manera de dinamizar el juego. Gygax era ya un entusiasta de los primeros Wargames —juegos que imitaban contiendas históricas con réplicas diminutas—, pero de algún modo pensó que le faltaba a todo eso un componente fantástico. Implementó a tal efecto un suplemento que le permitió añadir y regular esta vertiente, y a partir de ahí, y con la capacidad creativa de Arneson, los dos se combinaron para lograr el mejor juego posible".

Portada de un manual de 'Dragones y Mazmorras'

Steven Spielberg uso el juego en los castings de 'E.T.' La primera versión se comercializó en 1974 y, aunque parezca increíble, su éxito no fue tan inmediato como podríamos pensar: "Al principio costó un poco, porque la difusión era limitada y los jugadores no terminaban de comprender la mecánica del juego -nos comenta Octavio-. Ahora bien, con diferentes actualizaciones todo se fue perfilando hasta que unos pocos años después las ventas se triplicaron, y la pequeña empresa de TSR, como así se llamó, fue aumentando hasta convertirse en una enorme corporación". Prueba de es éxito fue que, enseguida vimos aparecer el juego en varias películas: "Probablemente fue en Monstruos y laberintos (Mazes & Monsters, 1982) donde se pudo ver en pantalla por primera vez una mecánica de juego similar, pero como la película nació con intereses amarillistas, dicha plasmación es sonrojante (es una de las peores películas de Tom Hanks). Mucho más acertada fue la que vimos en E.T. el extraterrestre (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982), con los amigos del hermano de Elliott jugando al principio de la película. De hecho, Steven Spielberg adoraba el juego y lo utilizaba en las pruebas de casting para ver si había compenetración entre los aspirantes…". Página del libro 'Dragones y Mazmorras. Su historia'

La serie de animación de los 80 Como decimos, el libro se centra en la serie de televisión de 1983, incluyendo un completo análisis de los episodios de las tres temporadas. "La serie de animación surgió del interés que tenía Gary Gygax en que el juego de rol se convirtiera en película -nos explica Octavio-. Pasó un tiempo en Hollywood intentando que alguna productora se interesase por el proyecto, pero sólo fructificó el proyecto, con Marvel Productions, de realizar una serie de dibujos animados". El conocido guionista Mark Evanier, colaborador de nuestro Sergio Aragonés en esa maravillosa parodia de Conan que es Groo, tuvo mucho que ver con la creación de la serie. "Creo la serie funcionaba muy bien, tanto por el mundo de aventuras y leyendas que recogía, como por los personajes protagonistas. Eric por ejemplo, dentro de su egoísmo estaba muy bien escrito. Y eso fue gracias a que Mark Evanier comprendió que era le había que potenciar, y qué lo que había que simplificar, en una premisa anterior que había escrito Dennis Marks y que no terminaba de funcionar. Después otros guionistas llegaron a la serie, y algunos realizaron episodios maravillosos —como La búsqueda del esqueleto guerrero, de Buzz Dixon— y otros comprendieron la esencia de la serie y el propio juego, como Michael Reaves. Un escritor fallecido recientemente que otorgó una continuidad y mitología espléndidas a la serie. Suyo es por ejemplo el muy recordado El cementerio de dragones". Página del libro 'Dragones y Mazmorras. Su historia'

Un éxito inmediato en España y una canción inolvidable Toda una generación quedó marcada por esta serie que Televisión Española emitió en 1985. "A nuestro país llegó con un par de años de retraso, el 29 de septiembre de 1985 -explica Octavio-. El impacto en la audiencia yo diría que fue casi instantáneo, aunque mi percepción es que fue en aumento una vez el merchandising empezó a invadir las tiendas. La cantidad diferente de objetos fue abrumadora, y eso hizo que en todos los patios de colegio se supiese de la existencia de la serie. Además, TVE emitió la serie de manera ininterrumpida -todos los domingos al mediodía durante medio año- algo que ayudó a la permanencia de los chavales delante de la pantalla". Un éxito en el que influyó la popular canción de Amado Jaén (responsable también de los temas de El Inspector Gadget, Sherlock Holmes, Lucky Luke, Los Snorkles, El gato Isidoro, Masters del Universo, Daniel el travieso...) "El tema Un mundo fantástico, de Dulces, fue esencial para que la serie tuviese ese calado a nivel nacional como el que tuvo -asegura Octavio-. Era un tema arrebatador, salvaje y muy pegadizo, gracias al arte de Amado Jaén para componer melodías de gran magnetismo. Jaén tocaba -y toca- el bajo en el grupo Los Diablos, y de esa formación surgió Dulces. Es decir, la banda estaba formada por dos niños y dos niñas: Vanessa Ramírez, hija de Agustín, el cantante de Los Diablos; Marcos Jaén, hijo de Amado; y Elsa y Julián Canteria, hermanos y amigos de las familias. El éxito que tuvieron con la canción fue brutal -a día de hoy, sigue grabado a fuego en la memoria de muchos- lo que les llevó a participar en diversos eventos benéficos y conciertos multitudinarios. Un poco después, también grabaron el delicioso tema de Los Snorkels, Un mundo submarino, tras lo cual se disolvieron".

Las adaptaciones cinematográficas La película que se puede ver actualmente en los cines no es la única adaptación cinematográfica del juego, como nos comenta Octavio: "Las primeras son poco destacables, en especial la del año 2000 con Jeremy Irons, que aún hoy mucha gente recuerda como todo un desastre. La verdad es que tuvo una producción muy accidentada que de seguro afectó al resultado final. Después se realizaron un par de secuelas directas a vídeo, que al menos trataban un poco mejor ciertos aspectos del juego de rol. Esta última de 2023 tiene un ritmo muy dinámico, y el humor funciona de manera espléndida. Es una aventura para todos los públicos muy recomendable, con sorpresas encantadoras".

La leyenda negra en torno a los juegos de rol Uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado Dragones y Mazmorras (y todos los juegos de rol) es a esa leyenda negra que aseguraba que animaba a los jóvenes a cometer asesinaatos como si fueran juegos. "El ascenso del juego de rol -nos comenta Octavio-, vino a coincidir con una etapa en la sociedad norteamericana que se denominó Satanic Panic, que como su nombre indica ponía de manifiesto el temor de las familias del país hacia lo demoníaco. Aunque en realidad, como tantas otras veces, representaba el temor a lo desconocido, a aquello que no entendían". "El juego de Dragones y Mazmorras -continúa el autor-, tenía una iconografía rica en demonios y seres monstruosos, y por eso fue una de las principales dianas de estos supuestos defensores de la moral, sobre todo después de que un chaval con un trastorno psiquiátrico que jugaba al juego desapareciese. El investigador contratado por los padres no tardó en señalar el juego como el responsable del desvarío del chico, y de ahí surgieron novelas y la citada película de Monstruos y laberintos. La última temporada de Stranger Things, con el papel de Eddie, recoge muy bien ese clima de paranoia satánica". "Para paliar esa demonización del juego -añade-, sus responsables tuvieron que suavizar un tanto las criaturas y sus nombres, hasta que los nuevos tiempos con sus eternos temores señalaron hacia los videojuegos y otros ámbitos como responsables de la maldad del mundo". "En España -concluye Octavio-, aunque tardía y más acelerada, también tuvimos nuestra particular etapa de terror hacia este tipo de juegos. Cuando se cometió aquel crimen del rol donde asesinaron a Carlos Moreno, no fueron pocos los supuestos entendidos que, al igual que sus compatriotas americanos unos años antes, dirigieron la culpa a los juegos de rol. Ahora bien, como aquí en España había ya varios juegos de este tipo, el miedo no lo acaparó exclusivamente Dragones y mazmorras". Los cómics de 'Dragones y Mazmorras', de Forum