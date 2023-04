EE.UU. presenta cargos contra el joven detenido por las filtraciones de archivos secretos del Pentágono

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que Jack Teixeira, principal sospechoso de las recientes filtraciones de archivos secretos del Departamento de Defensa, ha sido acusado de retención y transmisión no autorizada de información relativa a la defensa nacional, así como de extracción y retención no autorizada de documentos o material clasificado.

El fiscal general de Estados Unidos, Merrck Garland, confirmó este jueves la detención de Jack Teixeira por parte del FBI. El joven, un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts de 21 años, fue detenido en North Dighton.

El joven ha comparecido este viernes ante el juez magistrado de la Corte del Distrito de Massachusetts, David Hennessey, que ha leído los cargos en su contra, según han recogido medios nacionales. De ser hallado culpable, podría afrontar una pena máxima de 15 años de prisión.

Comenzó a publicar filtraciones en diciembre de 2022

Según la declaración jurada presentada este viernes, Teixeira supuestamente comenzó a publicar documentos clasificados en Internet en diciembre de 2022, primero como transcripciones textuales y luego a través de imágenes de documentos marcados como clasificados.

Los documentos judiciales señalan que el joven de 21 años ha tenido autorización para tener acceso a determinados documentos confidenciales o secretos, así como a "otros programas altamente clasificados" desde 2021. Además muestran que fue ascendido en febrero de 2022 al rango de aviador de primera clase.

Según la denuncia presentada contra este miembro de la Guardia Nacional Aérea, Teixeira empleó su ordenador a principios de abril para buscar en informes clasificados la palabra "filtración". Lo hizo después de que se publicaran los primeros artículos sobre las filtraciones el pasado 6 de abril.

El juez ha programado una nueva vista judicial para el próximo miércoles, aunque todavía no se ha fijado una hora concreta para la misma, según ha confirmado la Fiscalía General de Massachusetts.

“#BREAKING Jack Teixeira detained pending detention hearing set for Wednesday, April 19. Time TBD.“ — U.S. Attorney Massachusetts (@DMAnews1) April 14, 2023

El joven es un trabajador de una base militar aficionado a los videojuegos que quería impresionar a su grupo de amigos virtuales. Según el diario 'The New York Times', Teixeira no estaba motivado por su disconformidad con las acciones del Gobierno estadounidense, y aunque revelan información sensible sobre la guerra en Ucrania, no parece que Teixeira tomara parte en el conflicto.