La ONU no ha tardado en responder al veto impuesto por el gobierno talibán para prohibir trabajar a las mujeres afganas con las Naciones Unidas. El secretario general de la organización, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" la prohibición de sus trabajadoras en Afganistán de colaborar en la provincia de Nangarhar (este), si bien la medida se va a extender finalmente a todo el país.

Una prohibición que los talibanes ya han notificado de forma oficial a las Naciones Unidas.

"Si esta medida no se revierte, inevitablemente socavará nuestra capacidad de brindar ayuda vital a las personas que la necesitan", escribió este martes Guterres en un tuit.

“I strongly condemn the prohibition of our Afghan female colleagues from working in Afghanistan’s Nangarhar province.



If this measure is not reversed, it will inevitably undermine our ability to deliver life-saving aid to the people who need it.“