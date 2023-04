Precio luz, sábado 1 de abril: cuál es la hora más barata

El precio mayorista de la luz repunta en el primer día del mes de abril y este sábado alcanzará los 34 euros/MWh de media, el doble que los 16,53 euros que cuesta este viernes. Así, se sitúa por cuarta jornada consecutiva por debajo de la barrera de 100 euros y, además, marzo cierra con un precio medio eléctrico de 89,6 euros en el mercado mayorista.

En la subasta, el precio eléctrico varía según las horas del día. Así, será más barata de 15:00 a 19:00, cuando alcanzará el mínimo de 4,16 euros. Por contra, será más cara de 00:00 a 01:00, con un máximo de 82,19 euros, según los datos provisionales del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

A este precio, no obstante, se le suele sumar la compensación a las centrales que usan gas para generar electricidad, una cantidad abonada por los consumidores de la tarifa regulada (PVPC) o aquellos que tienen una indexada del mercado libre. No obstante, esta compensación es de 0 euros este sábado, de forma que no tiene efecto en esta jornada.

Desde que empezó 2023, el precio medio de la luz se ha situado en los 95,7 euros/MWh, una cantidad lejana a los 229 euros/MWh que se registró durante el mismo periodo de enero, cuando los mercados energéticos ya notaban los efectos de la invasión rusa de Ucrania. A pesar de la subida de este sábado, la luz será un 85% más barata que hace un año, cuando alcanzó los 225 euros/MWh.

La factura media de marzo, la segunda más baja de los últimos 25 meses En este contexto, la factura de la luz de marzo alcanzará 53,6 euros, la segunda más baja en los últimos 25 meses -concretamente desde febrero de 2021-, solo por detrás de los 48,6 euros que se pagaron en enero. Esto se averigua usando el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y usando como referencia un cliente medio del mercado regulado con una potencia contratada de 4,4 kilovatios y un consumo mensual de 250 kilovatios por hora en los diferentes periodos (punta, llano y valle). Además, la el recibo eléctrico medio de marzo será un 56% más barato en comparación con este mismo mes de 2022, cuando la factura de la luz marcó su récord histórico debido a la escalada del precio mayorista de la luz provocada por la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, el precio medio de este mes de marzo es 12 euros menos que el del pasado febrero. La caída en la factura media se debe al descenso en el precio mayorista de la electricidad y, detrás de su comportamiento, está el menor precio del gas y la elevada producción de las tecnologías renovables, que han concentrado el 54,6% de la generación eléctrica en marzo. También han tenido efecto las sucesivas rebajas del IVA aprobadas por el Gobierno, que actualmente se sitúa en el 5%, cuando en junio de 2021 estaba en el 21% habitual. La factura de la luz sube un 33% en febrero, hasta los 65 euros de media, por la menor producción renovable