Els hotelers de les Balears, preparats per a la Setmana Santa

Aquest divendres 31 de març es dona el tret de sortida a l'operatiu de Setmana Santa amb milers de moviments que passen pels aeroports. En un any de total normalitat, les xifres de vols programats repeteixen les que es varen registrar abans de la pandèmia, però són un 10 % més baixes en comparació l'any passat. Tot i això, els Balears continua sent una de les destinacions preferides per als turistes.

Els hotels han obert abans que l'any 2019 “Alguns hotels "han obert una mica abans que la temporada prepandèmica“ A Mallorca 8 de cada 10 establiments hotelers hauran obert durant aquestes festes. Enguany els turistes hauran de pagar aproximadament un 30% més per passar les vacances a l'arxipèlag. Però la Federació Hotelera de Mallorca continua sent optimista i espera una ocupació del 70%. Una xifra molt semblant a la de la Setmana Santa de l'any 2019.María José Aguiló, la vicepresidenta executiva de la FEHM explica que enguany alguns hotels "han obert una mica abans que la temporada prepandèmica".

Alguns superen una ocupació del 90% “Érem un poc pessimistes per la inflació, però les xifres són sorprenentment bones“ L'hotel Las Arenas de la Platja de Palma acaba d'obrir les portes. Avui han arribat els primers turistes que inauguren aquest establiment per Setmana Santa. Acaben d'obrir les portes i ho fan amb xifres d'ocupació superiors al 90%. Ho explica Gaspar Rodríguez, director comercial d'Illa Beach Hotels: "Érem un poc pessimistes per la inflació, però les xifres són sorprenentment bones. El client està responen"

Comença la temporada i es reactiva el mercat laboral “Durant la temporada baixa estic estudiant una carrera i ara començ la temporada fent feina“ Entre cambreres de pis, cuiners, recepcionistes i personal de manteniment són unes 40 persones que, amb l'inici de la temporada, tornen a fer feina. Àlex és un d'ells. Després de mesos a l'atur es reincorpora al mercat laboral. "Durant la temporada baixa estic estudiant una carrera i ara començ la temporada fent feina"