6:45

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha recriminado a las autoridades alemanas no haber sido "tan generosos como deberían haber sido" con Ucrania, si bien ha aclarado que no se trata de un ataque a Berlín, sino la radiografía de algo "obvio". Para el jefe de Gobierno polaco, la respuesta de Alemania no ha estado a la altura del que es "el país más rico y más grande" de la Unión Europea "con diferencia". "Deberían enviar más armas, enviar más municiones y dar más dinero a Ucrania", ha dicho.