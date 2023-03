Un satèl·lit de la mida d'un microones per lluitar contra el canvi climàtic

Rafel Jordà és l'única persona de Balears que ha creat una empresa de satèl·lits que s'encarrega de tot el procés productiu i d'analitzar les dades que aconsegueixen.

Fa unes setmanes varen llançar el darrer satèl·lit a l'espai. Actualment, es troba en òrbita a més de 500 kilòmetres d'altitud i és especial per les seves proporcions."Són satèl·lits molt petits amb prestacions molt elevades, però valen milions i no centenars de milions".

Amb la mateixa mida que un microones, són molt més econòmics i a més tenen múltiples utilitats. Segons Jordà analitzant la informació que ens arriba des de l'espai podem "saber quina és la qualitat de l'aigua, com està el camp, l'afectació de la desertificació".

Algunes comunitats autònomes ja l'utilitzen

També poden controlar les variacions del nivell de la mar, o fins i tot l'estat de salut de les praderies de posidònia des de l'espai De fet ja hi ha algunes comunitats que han contractat els seus serveis. A Canàries es van fer servir un dels seus satèl·lits per controlar l'evolució de la lava durant l'erupció del Cumbre Vieja. "És una realitat avui en dia, els podem fer prou ràpids i hem de pensar amb ells quasi com els ordinadors"