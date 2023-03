Los fondos del banco Credit Suisse en Europa y Estados Unidos registraron un flujo neto de capital negativo por un valor de 464 millones de dólares entre los días 14 y 15 de marzo, según datos ofrecidos por la firma Morningstar Direct.

Según estos datos, el día 14, el flujo neto de capital en Europa fue de -205.182.097 dólares y el día 15 de marzo de -211.495.058 dólares.

En EE.UU., la entidad suiza registró también flujos negativos en ambas jornadas. De -20 millones el día 14 y de -28 millones el día 15 de marzo.

Según Morningstar, los activos del banco suizo en Europa pasaron de 177.000 millones el 14 de marzo a 174.000 millones un día después; mientras que en Estados Unidos se redujeron de 6.678 millones a 6.556 millones entre esos dos días.

Las acciones de Credit Suisse han perdido este viernes un 8,01% en la Bolsa de Valores de Zúrich, lo que muestra que el respaldo que ha recibido del Banco Nacional de Suiza no ha sido suficiente para calmar a los mercados financieros y devolver la confianza a los inversores.

Los mercados están también alterados por la situación de la banca estadounidense, que ha acudido al rescate del First Republic Bank, al que han facilitado 30.000 millones de dólares para reforzar su liquidez y evitar un escenario de catástrofe, tras la quiebra reciente de dos entidades financieras.

Trocear la entidad podría ser la solución, según analistas

Las incertidumbres han alentado entre los analistas todo tipo de especulaciones, entre las que destaca como una de las más repetidas una eventual escisión de la entidad financiera que permitiera separar a la unidad que gestiona sus operaciones para el mercado suizo, la que mejor marcha en el banco actualmente.

Otra posibilidad sería la separación de la unidad de gestión de fortunas y su traspaso a UBS, competidor directo de Credit Suisse y primer banco de Suiza por valor de mercado, mientras que la unidad de gestión de activos y su banca de inversiones -la que mayores problemas ha dado- podrían separarse de la entidad o disolverse, según el diario Financial Times.

Credit Suisse perdió el pasado miércoles un cuarto de su valor en Bolsa y en la siguiente jornada recuperó un 19%, tras asegurarse un préstamo de más de 50.000 millones de euros del Banco Nacional de Suiza.

No obstante, el rebote no ha durado mucho y ha cerrado la semana no solo con pérdidas, sino también con una nueva demanda judicial colectiva por parte de inversores en Estados Unidos, que alegan que el banco suizo les ocultó sus problemas financieros