Martin Cooper inventó el teléfono móvil hace 50 años y todavía hoy se sorprende de hasta qué punto ese dispositivo se ha convertido en una herramienta imprescindible de nuestra vida. Le saludamos, y montamos en la sala donde se va a realizar la entrevista un trípode con un teléfono. Él nos mira con cierto asombro y exclama: "¡Ah perfecto, con un móvil se puede hacer todo...!".

Este año está de aniversario. Este ingeniero, nacido en Chicago, inventó el teléfono móvil en 1973, cuando trabajaba para Motorola liderando a un grupo de ingenieros junto con el que diseñaron del primer teléfono móvil. El dispositivo pesaba más de un kilogramo y fue rebautizado como "ladrillo". La batería duraba un máximo de 35 minutos, media 33 centímetros y tardaba 10 horas en cargarse.

A sus 94 años, y pese a su confesa sordera que mitiga con un dispositivo conectado a su teléfono, sigue muy activo y muy al día de las novedades del sector del móvil, con el que sigue colaborando como consultor. Este lunes el Mobile World Congress le ha entregado el Premio a la Trayectoria.

PREGUNTA: Señor Cooper, esta es una pregunta obligatoria. ¿Tiene un móvil o un smartphone? ¿Podría decirme cuál? ¿Me lo puede mostrar?

RESPUESTA: Sí, claro que tengo un smartphone, pero tengo muchos smartphones. Bueno, tengo que saber cuál es la tecnología para poder responder muy bien a las preguntas de los reporteros como tú. En este momento estoy usando un iPhone, pero también tengo un teléfono Android plegable, que no creo que sea muy útil. Pero cada vez que sacan alguna tecnología nueva, me gusta mucho probarla.

La tecnología no significa nada, a menos que sepas cuál es la experiencia del usuario. Y eso es una parte muy importante de mi vida, hacer que la gente entienda la tecnología por sí misma. ¿Sirve para algo? La tecnología solo es útil si mejora la experiencia humana. Así que por eso pruebo cada uno... Aunque debo decirte que cada vez es más difícil que los fabricantes presenten nuevas funciones. Ya tienen tantas cosas que para mucha gente las fotos son muy difíciles de usar, ¿no crees? Y los vídeos son innecesarios. Así que deberían fijarse en las necesidades de los distintos segmentos de la población y diseñar teléfonos que sean útiles para la persona, no para todo el mundo.

Debatimos sobre las aplicaciones qué tenemos en nuestros móviles y coincidimos en que son demasiadas y que no utilizamos todas.

P: ¿Las usas a menudo?

R: A veces lo hago. Pero a lo que me refiero es a que no deberías tener que buscar una aplicación. El teléfono debería saber lo que quieres hacer y hacerlo automáticamente. La idea de que tengas que buscar la aplicación no tiene ningún sentido para mí. Sabes que esto no es buena ingeniería. La buena ingeniería es que quieres lograr algo y la herramienta lo hace por ti y el móvil es una herramienta.

P: ¿Por qué llevas este y no otro?

Bueno, es el más conveniente para mí. Las mayores ventajas de este teléfono es que está conectado a mis oídos de forma inalámbrica, está conectado a mi deseo de forma inalámbrica. Y así, cuando alguien me llama, no oigo el sonido del teléfono, si no que puedo oírlo de forma inalámbrica en mis audífonos mejor que una persona normal. Si no llevo el teléfono encima, el teléfono está conectado a mi reloj de pulsera y puedo sacar fotos de mi pie. Y cuando voy a nadar no sólo estan las medidas, mi ritmo cardíaco... Mira la brazada. Es un teléfono muy inteligente. Así que es por eso que yo uso este teléfono específico. Pero me gusta probar otros teléfonos por si hacen otros avances.

P: Si tiene que elegir una de las novedades que se están presentando este año, ¿cuál sería?

R: No me gusta tener destacar algo especial. Todo el mundo tiene que averiguar lo que es mejor para ellos.

P: Así que hay mucha oferta donde elegir...

R: Sí, bueno, tengo que ponerte un ejemplo. A mi mujer le fue mejor con una llamada telefónica, el teléfono jitterbug. Este teléfono jitterbug fue diseñado para personas que buscan la simplicidad. En su mayoría personas mayores. Analizó muy cuidadosamente cada detalle del teléfono, la forma en que funcionaba y cuáles eran los iconos. No tenías que saber nada. Podías cogerlo y usarlo de una forma muy fácil y por eso se convirtió en un gran éxito en EE.UU. Todavía se vende. Las personas mayores siguen utilizando este teléfono. El fabricante de este teléfono gana dinero con este teléfono; los transportistas ganan dinero con el teléfono, por lo que es económicamente práctico. ¿Por qué debería haber un teléfono especial solo para ti?

P: En una entrevista a esta televisión en 2009, cuando le concedieron el Premio Princesa de Asturias, afirmó que los móviles del futuro ayudarían a prevenir enfermedades... ¿Parece que se ha cumplido?

R: Oh, nos queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, si tomas un punto de vista lejano, si tienes células cancerígenas empezando a desarrollarse en tu cuerpo, si lo sabemos lo suficientemente pronto, podemos eliminar este cáncer y matarlo muy fácilmente. Pero para hacer eso, usted tiene que hacer un examen físico que una vez al año, que la mayoría de la gente ni siquiera hace, e incluso, una vez cada minuto. Y la única manera de hacer eso posible es tener tu cuerpo conectado a un ordenador en algún lugar. Y de esa manera no dejas que esos cambios en tu cuerpo se conviertan en una enfermedad. Para decirlo más sucintamente, existe la posibilidad de que con las tecnologías conectadas al teléfono puedas eliminar enfermedades en algún momento en el futuro. Tal vez no llegue hasta que sus hijos sean viejos, pero eso va a suceder.

P: ¿Alguna vez ha pensado que con un teléfono móvil podría grabar, llamar, enviar texto...? ¿Que se podría utilizar para hacer todas estas cosas?

Bueno, no pensamos en todas esas cosas en 1973. Eso fue hace 50 años. Y en aquella época no había cámaras digitales, por ejemplo. Internet no existía. No había manera de hacer la electrónica que tenemos aquí. No había manera de hacer una pantalla LCD. Así que nuestra predicción solo se refería al teléfono. Sabíamos que la gente quería estar conectada con otras personas. Hoy hay más teléfonos celulares, más teléfonos móviles en el mundo, que personas. Y dos tercios de las personas en la Tierra tienen teléfonos móviles.

P: Cuando el móvil se ha democratizado también ha provocado adicciones. ¿Habría pensado que ese aparato podría causar enfermedades?

R: Sabes, si lo piensas, cada tecnología que ha llegado a nosotros en los últimos años tiene algunos aspectos negativos. Por ejemplo, el automóvil. Los automóviles matan a millones de personas cada año. ¿Significa eso que tenemos que eliminar los automóviles? Intentamos minimizar los aspectos negativos. Hay aspectos negativos del teléfono móvil. La adicción es uno importante. Pero debo decirle que creo en la humanidad. Creo que la gente se da cuenta de estas cosas. A veces lleva una generación, pero se darán cuenta de lo que es el teléfono móvil y la mayoría de la gente no se volverá adicta al teléfono. Utilizarán el teléfono como una herramienta útil para mejorar sus vidas.

La adicción no será un problema grave. No sugiero que no sea un problema ahora, porque cuando conduzco por las calles de EE.UU., es muy común ver a alguien cruzando la calle delante del automóvil, hablando con su teléfono móvil, sin prestar atención. Así que existe el peligro de que la gente muera o resulte herida todos los días. Y creo que las ventajas del teléfono móvil son mucho mayores que las desventajas.

P: ¿Cómo ve el futuro del móvil?

En primer lugar, no tengo muy buena opinión de los teléfonos móviles modernos. Son, como hemos hablado antes, demasiado complicados. Intentan hacer demasiadas cosas para demasiada gente. No sirven para todos de la mejor manera posible. Así que creo que va a tener que mejorar mucho. Creo que solo acabamos de empezar.

Pero el futuro del teléfono móvil lo llevarás contigo. Si lo tienes que aguantar con esta posición incómoda, se convertirá en una parte de ti. Así que solo podría darte ejemplos... Porque no puedo inventarlo todo, ¿verdad? Un ejemplo, el simple acto de hablar y escuchar. ¿Por qué tienes que hacerlo así? Pero incluso más allá de eso, para la próxima generación, ¿por qué no inventarlo bajo tu piel? Como un pendiente detrás de tu oreja. Ya sabes, haces eso con muchas otras cosas, e incluso, puedes usar tu cuerpo como batería. Si lo piensas, lo que haces con tu cuerpo humano no es más que una batería. Tomas alimentos que te cargan y luego creas energía.

Y supongamos que ahora tenemos el teléfono móvil incrustado bajo tu piel. Y usted dice: "Teléfono, llame a Martin por teléfono". Y que el teléfono te conteste...: "¿Qué Martin quieres? El experto en inteligencia artificial o el del teléfono móvil" Y tú le contestas: "Oh, quiero hablar con Martin Cooper".

El ordenador me lo dirá en mi oído y me limitaré a contestar al teléfono. Lo mismo harán muchas generaciones a partir de ahora. Simplemente, lo pensarás. Yo pensaré que quiero hablar contigo y lo siguiente será que tú estarás hablando conmigo. Así que lo repito una y otra vez, tan solo estamos empezando.

P: ¿Le gustaría eso?

R: ¿Por qué no? Tengo una prótesis en la rodilla y la capacidad de articulación artificial, hace mi vida mejor. Lo hace, ¿sabes? Si mi teléfono móvil me puede hacer ver mejor, oír mejor, ¿por qué no tener este avance? Así que el único peligro que escribí y que menciono en mi libro, es que algún día habrá tanta inteligencia en el teléfono, que se separará de usted. El teléfono podría decidir que no le necesita más, pero no creo que tengamos que preocuparnos por eso.

P: ¿Cómo se siente por el premio que va a recibir?

R: El mundo ha sido muy amable conmigo. Han reconocido mi contribución mucho más de lo que merezco. Pero si puedo inspirar a los jóvenes para que se acerquen y utilicen las tecnologías y creen nuevas tecnologías y hagan del mundo algo mejor, un mundo mejor, entonces aprecio lo que el mundo está haciendo. Por eso me sentí tan orgulloso de recibir el Príncipe Asturias que, por cierto, me lo dio el rey actual. Cuando recibí el premio del Príncipe de Asturias, me presenté con el modelo del primer teléfono móvil. Y el rey me dijo que su padre coleccionaba móviles, así que se lo regalé. Así que en algún lugar donde vive el padre, hay un modelo de mi teléfono móvil.

P: Estaba pensando cuando estaba haciendo esa llamada en los años 70 y ahora ve toda la industria en la que se ha convertido el móvil y cómo se ha evolucionado a los teléfonos inteligentes... ¿Alguna vez se hubiera imaginado que esto podría suceder?

R: Por supuesto, no podría haberlo pensado porque en 1973 no existía Internet. Las pantallas como esta no existían. ¿Qué otras tecnologías tenemos? Ninguna de estas cosas estaban presentes. Así que todo lo que sabíamos es que cuando la gente está conectada, es más productiva, más feliz. Y eso ha sucedido. Pero no podríamos haber vaticinado todos estos cambios tecnológicos. Y lo mismo puede decirse del futuro. Habrá muchos cambios en el futuro que ahora desconocemos. Sé que la atención sanitaria mejorará, la educación será diferente, la gente va a ser más productiva, lo que significa que no habrá más pobres. Y eso para mí es lo más importante, el tipo de tecnología que conecta a las personas y las hace más productivas en última instancia va a eliminar la pobreza por completo. ¿Qué piensas de eso?