Vestidos con la ropa azul de la Agencia Espacial Europea (ESA) y con una sonrisa permanente los astronautas Pablo Álvarez y Sara García esperan a Pedro Duque, ex Ministro de Ciencia e Innovación y el único español de la ESA que ha viajado al espacio.

Pablo y Sara son astronautas de la Agencia Espacial Europea desde el 23 de noviembre de 2022. Recogen el testigo de Pedro Duque que lleva a sus espaldas una experiencia de 30 años.

Es la primera vez que los tres se juntan para un medio y lo hacen para Informe Semanal en el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) en Villafranca del Castillo, Madrid.

Cómo llegar a ser astronauta

La nueva generación de astronautas europeos está compuesta por cinco astronautas de carrera, entre ellos Pablo, once suplentes como Sara y un astronauta con discapacidad. 17 personas elegidas de 22.500 candidatos. Pedro Duque ha estado en el proceso de selección. Sus respuestas dan una idea de las exigencias que se piden a los que van a subirse a un cohete y salir al espacio.

Pablo Álvarez: Los requisitos básicos eran tener un máster en cualquier campo científico o técnico o ser piloto. Tener tres años de experiencia, tener buenas condiciones físicas. Medir entre 1.50 y 1.90, tener un índice de masa corporal normal y hablar inglés y otro idioma.

Pablo Álvarez, ingeniero aeronáutico y astronauta titular de la Agencia Espacial Europea (ESA). INFORME SEMANAL

“Tener capacidad de trabajo en equipo, tener dotes de liderazgo, gestionar bien el riesgo y mantener la calma“

Sara García: Desde mi perspectiva lo que se buscaba, al margen de cumplir ciertos requisitos profesionales e intelectuales, era cumplir un perfil psicológico. Tener capacidad de trabajo en equipo, tener dotes de liderazgo, gestionar bien el riesgo y mantener la calma. Es lo que he notado que evaluaron, pero aquí, Pedro, seguro que puedes aportar algo más que tú has estado involucrado.

“La soberbia no se premia en absoluto para la selección de astronautas“

Pedro Duque: Claro, es muy importante seleccionar gente lo mejor posible. Tienen que ser personas lo más normales posibles, capaces de estar en un sitio cerrado con gente y ser capaz de llegar a acuerdos, eso es muy importante. La soberbia no se premia en absoluto para la selección de astronautas. Aparte de las cuestiones académicas y el perfil de personalidad también quieres a alguien que ya haya dedicado una parte de su vida a demostrar que es capaz de hacer más actividades operativas, como pilotar, hacer espeleología, subirse a las montañas, bajar a las profundidades. Cosas que haces muchas veces fuera de tu trabajo.

Sara: Yo soy una persona que siempre he sentido muchísima curiosidad, muchas ganas de probar sus límites, de explorar, de vivir aventuras y todas esas experiencias múltiples que he vivido desde que era pequeña me han ayudado. Yo no estudié biotecnología ni me dediqué a la investigación y decidí saltar en paracaídas o hacer Krav Maga para ser astronauta. Sin embargo, todo ese cúmulo de experiencias y esa mochila de recursos es lo que me ha cualificado para estar aquí.

“La experiencia internacional, los idiomas, las actividades. He hecho de todo en muchos deportes“

Pablo: Todo cuenta, como la experiencia trabajando para la Agencia Espacial Europea a través de Airbus. Haber trabajado en temas operativos con el Rover de Exomars. Quizás han valorado haber vivido en distintos países. He estado en Polonia, Francia, Inglaterra. La experiencia internacional, los idiomas, las actividades. He hecho de todo en muchos deportes y he sido súper activo.