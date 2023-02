La Audiencia Provincial de Madrid juzga a un acusado de agredir en el Metro de Madrid a un enfermero al que provocó la pérdida de visión de un ojo, entre otras lesiones. El ataque sucedió en el mes de julio de 2021, cuando el sanitario le pidió al agresor en varias ocasiones que se pusiera la mascarilla de forma correcta tapando "nariz y boca".

El acusado se encuentra en prisión provisional desde entonces, ahora la Fiscalía pide que sea condenado a ocho años y seis meses de prisión y reclama que sea también condenado al pago de una indemnización al agredido superior a 80.000 euros.

Varios pasajeros se unieron a este requerimiento: " Le dije que se pusiera la mascarilla, no hizo caso, me empezó a sacudir . Yo me defendí y cuando ya creía que se iba a ir, me despisté y me dio un puñetazo en la cara", explica en ' La Hora de la 1 '.

Secuelas en la víctima

Tras la agresión, las consecuencias ocasionadas en el sanitario son notables: "He perdido la visión del ojo derecho, me ha roto la órbita y me ha roto un seno nasal". Pero además de los daños físicos, el enfermero cuenta cómo le ha afectado en su día a día: "No puedo hacer nada, no puedo ir a trabajar, no puedo conducir", explica.

“▪️ Juicio al agresor de la mascarilla



▪️ En 2021 golpeó a un enfermero en el metro cuando le pidió varias veces que se pusiera la mascarilla correctamente



Fiscalía pide 8 años y seis meses de prisión y una indemnización de 80.000 euros

�� #LaHora27F

�� https://t.co/9k8zsHRDd2 pic.twitter.com/1enomN8CzS“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) February 27, 2023

Estuvo 129 días sin poder volver a su puesto de trabajo, por eso y por los daños sufridos, su agresor se sienta hoy en el banquillo de los acusados. La Fiscalía pide que sea condenado a ocho años y seis meses de prisión.