La nave espacial Soyuz MS-23 sin tripulación a bordo, que servirá para traer de vuelta a la Tierra a dos cosmonautas rusos y a un astronauta de la NASA en lugar de la averiada Soyuz MS-22, se ha acoplado esta madrugada a la Estación Espacial Internacional.

La nave se ha enganchado en modo automático al segmento ruso de la plataforma orbital a las 04.01 hora de Moscú (01.01 GMT) tal y como estaba previsto.

La Soyuz MS-23 devolverá en septiembre próximo a la Tierra a los cosmonautas rusos Serguéi Prokópiev y Dmitri Petelin, y al astronauta estadounidense de origen salvadoreño Frank Rubio, quienes se encuentran en la EEI desde el 21 de septiembre de 2022, cerca de seis meses más de lo programado.

“The Soyuz MS-23, the new ride home for NASA astronaut Frank Rubio and Roscosmos cosmonauts Sergey Prokopyev and Dmitri Petelin, docked to the space station at 7:58pm ET as the station flew 260 miles above northern Mongolia. Read more.. https://t.co/kKxGu1ILGz pic.twitter.com/OwRwUBMDsh“