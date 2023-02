El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enmarcado en una situación de “normalidad” su encuentro con el exlíder ‘popular’ Pablo Casado este miércoles en un restaurante de Madrid, y ha descartado que Casado vaya a participar en un corto o medio plazo en actos del Partido Popular: “Por lo que me ha dicho, está enfocado y centrado en una actividad profesional, y según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y que me parece razonable e inteligente”.

Durante una visita a la empresa García Carrión en Daimiel, Feijóo ha sido preguntado por su encuentro con Casado el día anterior. “No tengo mucha noticia que darle más que la normalidad de ir a comer con un compañero de partido, expresidente del partido, que estaba cerrada para Navidad y como consecuencia de su agenda internacional y mi agenda no ha podido ser hasta ayer”, ha dicho.

Feijóo ha subrayado: “Ha sido presidente de mi partido. La relación es cordial”. Y la ha comparado con la misma “cordialidad” que mantiene con otros dirigentes y exdirigentes del PP.

Preguntado expresamente sobre la posible participación de Casado en actos públicos (desde que Feijóo fue proclamado presidente en abril al exlíder del PP no se le ha visto públicamente), Feijóo ha incidido que su actividad profesional “requiere no mezclarse con la actividad política”, algo que el propio Feijóo “comparte”.

“Si en algún momento hubiera compatibilidad, iría a aquellos sitios donde los dirigentes del partido le invitaran, como es normal”, ha asegurado, y a continuación, ha añadido: “Nosotros no vamos a lugares donde no se nos invita. Yo no he venido a Daimiel sin la autorización del alcalde y no he venido a Castilla-La Mancha si la autorización del presidente Ñúñez”.