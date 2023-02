Augmenta un 12% el reciclatge de vidre a la Comunitat Valenciana

En 2022, els valencians vam tirar un 12% més d'envasos de vidre al contenidor verd, segons Ecovidrio. La conscienciació d'aquest tipus de reciclatge cada vegada és major: de fet, enguany cada ciutadà ha reciclat 63 envasos de vidre individuals.

Eixim al carrer. "Jo sempre el fique en bosses i el tire al contenidor verd". "Una vegada per setmana baixem les botelles al contenidor". "Jo recicle el vidre, el plàstic i el cartó". Són testimonis de ciutadans que, en general, es mostren preocupats i col·laboren amb el reciclatge.

"La recollida es fa per la via de la separació en origen, és a dir, anar al contenidor (ahí s'arreplega el 83%) i després en planta es fa un reciclatge del 17% ", comenta Francisco José Candela. "Pot semblar un percentatge baix però és la xifra més alta d'Espanya , el que significa que la inversió que es fa en tots els consorcis de reciclatge és molt gran".

Però les xifres no són bones a tot el territori, perquè les províncies Castelló i València, amb 14 i 15 kilos de vidre reciclats per habitant, es mantenen 4 i 5 punts per davall de la mitjana espanyola . L'única per damunt, Alacant, amb 23 quilos per ciutadà.

"En els anys de pandèmia va caure un poc la xifra de reciclatge per la baixada general del consum", comenta Roberto Fuentes, genert de zona d'Ecovidrio. "Però ja hem recuperat les xifres d'anys anteriors". També assegura que la gent està més conscienciada. " Estem en bones xifres però tot és sempre millorable . Tractem d'estar presents en les grans celebracions, com les Falles, Moros i Cristians, Fogueres o Magdalena, i mantindre'ns actius per a recollir fins l'últim quilo de vidre que es genere".

L'augment del 12% va suposar 113.000 tones d'envasos que s'aprofitaren a les plantes de reciclatge per tornar a fabricar-ne altres . És una mitjana de 23 quilos per habitant i any. Gràcies a eixe reciclatge, segons Ecovidrio, es va evitar l'extracció de 136.000 tones de matèries primeres i un benefici directe en menor consum energètic.

Reutilitzar abans que reciclar

L'aprofitament cal ser màxim: 98 de cada 100 envasos que es depositen al contenidor verd s'aprofiten, segons Ecovidrio, "per a fabricar nous envasos. És una de les peculiaritats del vidre, caldria parlar més de recurs que de residu", assegura Roberto Fuentes. Es por reciclar infinites vegades sense perdre qualitats, asseguren.

“És una de les peculiaritats del vidre, caldria parlar més de recurs que de residu“

Els experts ecologistes, per contra, pensen que eixe vidre es podria estalviar, igual que molts que utilitzem de forma domèstica. Creuen que la solució no és reciclar, sinó reutilitzar. "Caldria explicar quina proporció de vidre s'ha recuperat respecte al que s'ha ficat de nou en el mercat", es planteja Carlos Arribas, d'Ecologistes en Acció. "No coneguem eixa dada, Ecovidrio no la facilita. Dels aproximadament 2 milions i mig de tones de residus que es generen a la Comunitat Valenciana, els corresponents al vidre són un 8%. És a dir, la major part del vidre no es recupera. Arriba a les plantes de tractament i acava als abocadors, perquè no tot es pot recuperar".

“Caldria explicar quina proporció de vidre s'ha recuperat respecte al que s'ha ficat de nou en el mercat“

Arribas va més enllà i planteja que el procés de reciclatge no és el més sostenible. "Una botella de vidre, que perfectament pot tindre 50 o 100 usos, cal trencar-la, triturar-la i enviar-la a un forn per al seu reciclatge, amb tot el que suposa d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle per a fondre i fabricar una nova ampolla.. quan ja la teniem".

Demanen mesures per a impulsar la reutilització, però al mateix temps, no deixar de fer ús dels contenidors verds.