Els hotelers reconeixen que es repetiran els problemes per omplir les plantilles

Comença la carrera per aconseguir tot el personal qualificat necessari per a aquesta temporada. Avui l'Escola d'hostaleria s'ha convertit en el punt de trobada entre alumnes i empresaris. Un any més preveuen que omplir les plantilles no serà gens fàcil. Ho reconeix la presidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, Maria Frontera: "Diria que falta personal a tots els sectors productius de les illes. Estam davant un repte molt important i està molt relacionat amb el tema de l'habitatge"

El repte d'aquesta temporada “Tenim problemes amb els professionals de sala“ Davant aquestes dificultats captar personal qualificat torna a ser un dels principals reptes. I això ha fet que el nombre de participants d'aquesta jornada es multipliqui. No només falten professionals als hotels. Segons Alfonso Robledo, el president de CAEB Restauració, els restaurants també estan tenint dificultats: "Tenim problemes amb els professionals de sala. Hi ha gent que no es forma perquè guanyen el mateix que els que no han estudiat"

Un problema que també afecta alguns restaurants “Cada dia estan estant moltes reserves i per això estam cercant ampliar l'equip“ En total hi participen 33 empreses del sector. Algunes han avançat la recerca perquè preveuen moltes dificultats. Altres necessiten més persones perquè ha augmentat la demanda. És el cas d'aquest restaurant que fa uns mesos va guanyar una estrella Michelin. Javier Hoebeeck explica que "cada dia estan estant moltes reserves i per això estam cercant ampliar l'equip"