'Mou la llengua', per estimular l'ús del català

El Govern de les Illes Balears ha donat el tret de sortida a ‘Mou la llengua’, una campanya nova de foment de l’ús social de la llengua catalana. Es tracta d’una iniciativa que vol ser un convit als ciutadans perquè emprin el català i el comparteixin amb tothom.

La campanya es dirigeix a tota la societat, però en especial als catalanoparlants que no empren el català en totes les ocasions possibles i als parlants d’altres llengües que l’empren poc. Es vol motivar els ciutadans perquè facin petits gestos per incrementar l’ús del català, com no girar la llengua quan et parlen en castellà, perquè milloren la salut de la llengua i el benestar de les persones que l’empren, ha dit el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura Miquel Company.

Situacions quotidianes com exemple ‘Mou la llengua’ comença amb un missatge adreçat als catalanoparlants perquè iniciïn les converses en català. Segons ha explicat la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, “només que tots els catalanoparlants emprassin el català en totes les situacions possibles, hi hauria un canvi molt significatiu”. Més endavant, hi haurà altres missatges, alguns dels quals s’adreçaran als nous parlants, és a dir, als ciutadans parlants d’altres llengües perquè adoptin el català.

Els mitjans de comunicació, peça clau En aquesta primera fase de la campanya es farà un desplegament comunicatiu a través d’insercions a mitjans de comunicació, cartelleria i un espot que es podrà veure a les xarxes socials i la televisió, a més de falques radiofòniques. A l'espot publicitari, que ja es pot trobar a You Tube, i amb un llenguatge que imita la transmisió d'una competició esportiva, es posa de manifest el risc a seguir perdent usuaris de la llengua catalana amb fets i situacions quotidians. Així mateix, s’ha posat en marxa https://moulallengua.cat un web amb recursos propis i externs, que té com a finalitat acompanyar els ciutadans a fer els canvis que es volen impulsar mitjançant la campanya.