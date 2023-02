La Comunidad de Madrid ha paralizado temporalmente la tala de árboles prevista en uno de los dos parques de la capital para ampliar la línea 11 de Metro. El Gobierno autonómico ha tomado esta decisión después de que unos mil vecinos de las zonas afectadas protestaran el pasado fin de semana contra esta tala, que en algunos casos afectan a ejemplares de más de 50 años.

Según ha explicado el Ejecutivo regional en un comunicado, el principal objetivo de esta medida es que se trasplante el mayor número de ejemplares posibles. Para ello, la Consejería de Transportes e Infraestructura encargará un análisis individualizado de cada árbol.

La pasada semana los vecinos de Arganzuela, barrio donde se ubica uno de los parques afectados, el de Madrid Río, comenzaron una serie de movilizaciones para proteger los ejemplares que iban a ser talados para dar cabida a la estación de la L11 dentro del parque.

Una cadena humana y carteles con los que "apadrinaban" los ejemplares fueron el preámbulo de la concentración del pasado sábado, simultánea en Madrid Río, y en otro de los parques afectados, el de Comillas, en el barrio de Carabanchel. Allí demandaron que la ampliación no supusiera la pérdida de 1.027 ejemplares, como había confirmado que pasaría el Ejecutivo regional. Con la decisión de este lunes, el Ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso paraliza la tala en Madrid Río, pero seguirá adelante con la de Comillas.

No habrá cambio de ubicación de la estación de Madrid Río

El anuncio no ha convencido a asociaciones como Ecologistas en Acción, que han advertido del Gobierno autonómico no habla de sacar la estación de Madrid Río. "La decisión de la consejería de Transportes de paralizar la tala de las obras de la línea 11 no convence porque solo afecta a Madrid Río, no al parque de Comillas, y no menciona sacar la estación de Madrid Río del parque", ha declarado la entidad verde.

Fuentes del Consejería han precisado a Europa Press que la ubicación de la estación de Madrid Río no se modificará, sino que se buscará la forma de que se minimice el número de ejemplares afectados. Ecologistas había solicitado ante la Justicia, junto a una asociación vecinal, que se aplicaran medidas cautelarísimas para paralizar la tala, aunque la demanda fue desestimada.

Entre los argumentos que sustentaron esta vía legal se incluía que la modificación de la localización de la estación Madrid Río -que pasó de estar ubicada en la calzada calle cercana en el proyecto original de 2019 a hacerlo dentro de parque- podría no haber cumplido los trámites de información pública necesarios.