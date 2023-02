La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado, sobre la propuesta de Podemos de bonificar un 14% el precio de la cesta básica, que “la propuesta que se ponga encima de la mesa tiene que ser viable, se tiene que poder aplicar y no puede ser solo para el debate político”.

En una entrevista en La Hora de la 1, la ministra ha puesto como ejemplo de medida viable la bajada del IVA para alimentos, que ya ha tenido un efecto, dice, en la inflación.

Por otra parte, respecto al cheque de 200 euros para la cesta de la compra desplegado también por el Ejecutivo, Montero ha dicho que en las primeras 24 horas que se ha abierto el plazo de solicitud, “han sido 570.000 personas las que han solicitado esta ayuda” y la intención de Hacienda es que se conceda de forma “automática” una vez se compruebe que se cumplen los requisitos.

Esta ayuda, disponible para rentas de hasta 27.000 euros y que se puede solicitar en la web de la Agencia Tributaria desde este miércoles y hasta el 31 de marzo, pretende "aliviar la situación económica de los españoles", ha dicho Montero.

Con respecto a la reunión que el próximo lunes mantendrá el Observatorio de la cadena alimentaria, la ministra ha apuntado que el objetivo es "escuchar a los sectores" y ver cómo las distintas medidas puestas en marcha (desde la bajada del IVA a las ayudas para los abonos) repercuten en el precio final de los alimentos.

‘Solo sí es sí’: “No es verdad que no haya diálogo con Podemos”

Por otra parte, la ministra ha sido preguntada sobre la reforma de la ley ‘solo sí es sí’ y la queja desde Podemos e Igualdad sobre la falta de diálogo para pactarla, una queja que este jueves ha vuelto a pronunciar la titular de Igualdad, Irene Montero, que ve "incomprensible" que los socialistas no se sienten a negociar.

“No es verdad que no haya diálogo y que no haya habido intercambio de propuestas y lo que sí es verdad es que el PSOE está en la búsqueda de soluciones y no en la lucha por el relato”, ha sentenciado.

“No voy a compartir o alimentar que Unidas Podemos quiera dar la sensación de que el PSOE no quiere negociar, todo lo contrario”, ha proseguido, e insiste en que lo que ocurre es que no ha habido “fórmulas de consenso técnicas”. “Lo seguiremos intentando hasta el final, no solo con UP sino con los grupos”.

“No voy a hacer controversia de cuestiones de este tipo”, ha insistido, y ha dicho que, mientras se les criticaba por el “inmovilismo”, PSOE y Podemos negociaron durante tres meses para mejorar la ley, hasta que los socialistas presentaron en solitario su reforma cuando “constataron” que las propuestas de los ‘morados’ “redundaban” y “no cambiaban”.

Y sobre estas controversias, ha insistido en que lo que tiene que hacer el Gobierno es “dar un mensaje claro a las mujeres” respecto a que la ley funciona y es importante para su “protección integral”.

Preguntada si ha conversado con el PP sobre la reforma de la ley ‘solo sí es sí’, Montero ha dicho que está dispuesta a “consensuar” la norma con cualquiera que pretenda mejorarla, pero su prioridad son los partidos que apoyaron la ley en el Congreso.

Precisamente, sobre el PP también se ha pronunciado respecto a la posición de su líder, Alberto Núñez Feijóo, sobre el aborto, ya que este miércoles dijo que no era “un derecho fundamental” pero sí un derecho para las mujeres según la ley.

Para Montero, Feijóo demuestra la “absoluta incapacidad para el liderazgo”, porque “donde dije digo digo diego” (el PP fue el que recurrió la ley de plazos en 2010 y el Constitucional rechazó la semana pasada su recurso). De cualquier forma, ha advertido de que “no caben medias tintas”, porque “o se está con el derecho al aborto o no” y el PP no lo deja, a su juicio, claro: “No sabemos si la presión interior le llevaría a derogar la ley”.