Una menor de 12 años murió el pasado lunes 6 de febrero en el Hospital Clínico de Valencia tras una peritonitis que no le fue diagnosticada, después de acudir a urgencias hasta en tres ocasiones, según han denunciado los padres de la niña, vecinos de la localidad castellonense de Jérica.

Según han asegurado los padres en el programa de TVE La hora de la 1, una semana antes del fallecimiento la menor comenzó a sentir fuertes dolores abdominales y vómitos constantes, aunque en urgencias descartaron desde un principio que se tratara de una apendicitis y lo atribuyeron a un virus, por lo que no le hicieron prueba alguna y la enviaron a casa.

La familia está consultando con abogados la posibilidad de "pedir explicaciones por vía judicial" para que "esto no vuelva a sucederle a nadie". "No acabamos de entender que esto haya ocurrido, debería existir un protocolo para que no sucedan este tipo de cosas", aseguran los padres.

Antecedenes por apendicitis

La historia arranca el domingo 29 de enero, cuando Beatriz Gascón llevó a su hija Emma al centro de Urgencias de Viver después de que la niña se sintiera mal, con diarrea y fuertes dolores abdominales. "Me dijeron que era un problema ovárico o un virus, que me fuera a casa porque no pasaba nada", relata la madre.

Ella, sin embargo, comunicó al facultativo sus sospechas de que pudiera tratarse de una apendicitis, ya que existían antecedentes familiares. "Pero me dijo que la niña había venido andando y que no podía ser apendicitis, lo primero que hizo fue descartarlo", asegura Beatriz.

Pero el estado de Emma no mejoró y, vista la situación, la madre decidió el jueves 2 de febrero llevar de nuevo a la niña al centro de Urgencias de Viver. "Había perdido cuatro kilos y seguía sin comer nada, con diarreas y vomitando. Pero viendo el informe previo, me dijeron que era un virus, que los virus tienen un proceso y hay que pasarlo y que no podían hacer nada", relata Beatriz Gascón.

El viernes 3 de fabrero el padre de la menor, Ramón Martínez, regresó de viaje y, viendo la situación de Emma, decidió al día siguiente llevar a Emma al Hospital de Sagunto, que es el hospital de referencia que les corresponde.

"Le hicieron un análisis de orina en el que aparentemente estaba todo bien, le tocaron la tripa, que notaban que estaba en defensa, pero no les parecía apendicitis", afirma Ramón, quien no entiende que a su hija, con 38,5 de fiebre, no le hicieran "ni un análisis de sangre ni una ecografía, teniendo en cuenta los antecedentes de la semana previa".

"La niña no podía caminar erguida, pero ¿cómo exiges una prueba? Tampoco somos médicos, tienes que fiarte de la palabra del profesional", asegura la madre.