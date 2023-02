Comienza la segunda edición de la 'Ruta de la Casquería' en Navarra

La Asociación Navarra de Pequeños Empresarios de Hostelería (ANAPEH) pone en marcha la segunda edición de la 'Ruta de la Casquería'; un gran evento gastronómico que se consolida con la participación de un nutrido grupo de establecimientos repartidos por toda la geografía navarra del 9 al 26 de febrero.

La ruta lleva a las barras de bar la gastronomía que representa las recetas de siempre, de largas preparaciones y elaboraciones lentas; unas recetas heredadas y con mucha historia que cobran importancia al rescatar las versiones más tradicionales acordes con las nuevas tendencias del mundo culinario.

En el bar de María Ángeles Elizalde (Casa Juanito) llevan años trabajando este género. Son especialistas de un tipo de cocina peculiar, aunque, reconocen, tiene muchos amantes: "Aquí vienen familias enteras, hijos con sus abuelos que a su vez venían desde pequeños. Somos conscientes de que es un producto particular, pero a quien le gusta desde pequeño le gusta para siempre".

Los treinta y cinco establecimientos participantes están ubicados en Pamplona, Ansoáin, Burlada, Huarte, Sarriguren, Mutilva, Esquiroz, Paternáin, Larraga, Lerín, Lumbier, Ecay de Lóngida, Elbete, Beintza Labaien, Etxalar y Lekunberri, lo que convierte esta cita, que se extiende durante más de dos semanas, en una buena oportunidad para moverse por el territorio foral y disfrutar de las diferentes elaboraciones.

Una cita gastronómica que se consolida con su segunda edición

La 'Ruta de la Casquería' se enmarca dentro de las iniciativas de ANAPEH para poner en valor la cocina de nuestros bares, muchas veces elaborada con producto de cercanía. Se trata de apreciar la cocina de siempre, las especialidades de las barras, esas raciones, pinchos y platos que nunca deberían desaparecer de nuestro recetario.

“Aunque es un producto peculiar, la casquería ha ganado nuevos adeptos en los últimos años“

En esta edición con cada consumición se entregará un “Rasca y Gana”, con el que se podrá conseguir una consumición + Vino D.O Navarra en cualquiera de los establecimientos participantes, un motivo más para no perderse la cita. La puesta en marcha de la Ruta de la Casquería está organizada ANAPEH con la colaboración de Reyno Gourmet, Cooperativa Hostelería de Navarra, Caja Rural de Navarra, Vinos D.O. Navarra, CPAEN, Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno de Navarra.