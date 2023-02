El escritor y periodista Josep Maria Espinàs, autor de una extensa obra que abarca la novela, el ensayo, la crónica de viajes, los artículos o las memorias, ha fallecido a los 95 años, según ha informado en un tuit la Institució de les Lletres Catalanes en un tuit.

"Lamentamos profundamente la muerte del querido escritor Josep Maria Espinàs", ha expresado la institución, y ha trasladado el pésame a la familia y amigos del escritor.

“Lamentem profundament la mort de l'estimat escriptor Josep Maria Espinàs. El nostre condol a la família i amics. E.P.D. pic.twitter.com/jDBYjns3XN“ — Lletres catalanes (@lletres) February 5, 2023

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentado el fallecimiento de Espinàs, a quien ha definido como "uno de los grandes de la literatura" y "de aquellas personas que siempre están".

"Caminando por Catalunya, ha sido cronista de paisajes cotidianos y de la vida de nuestro país", ha asegurado en un mensaje en su cuenta de Twiiter. "Un abrazo gigante a la familia. Descanse en paz", concluye el presidente catalán.

Nacido en Barcelona en 1927, Josep Maria Espinàs se dio a conocer como escritor en 1954, con la novela Com ganivets o flames, a la que siguieron otras como Tots som iguals (1956) -que se tradujo al inglés y recibió críticas elogiosas en The New York Times-, Combat de nit (1959) y L'últim replà (1962).

También escribió multitud de libros de viajes, protagonizados por la serie A peu per, en la que recorría la geografía catalana y del resto de España: empezó en 1989 recorriendo la comarca de la Terra Alta de Barcelona y terminó en 2009 con un viaje por Murcia.

Además, Espinàs publicó ensayos de divulgación, cuentos infantiles, biografías e incluso canciones; entre ellas, el Himno del Fútbol Club Barcelona, de cuya letra era autor junto a Jaume Picas.