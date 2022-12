La escritora brasileña Nélida Piñón, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de las Letras de 2005, que recientemente recibió la nacionalidad española por el origen gallego de su familia, ha muerto este sábado en Lisboa a los 85 años de edad, según ha informado la Academia Brasileña de las Letras.

Piñón, autora de 25 libros, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y memorias, fue la primera brasileña en recibir los principales premios de la literatura iberoamericana, como el Juan Rulfo o el Menéndez Pelayo y también la primera mujer en presidir la Academia Brasileña de las Letras (ABL).

De acuerdo con el comunicado divulgado por la entidad, la escritora será sepultada en el Mausoleo de la ABL, entidad que además le rendirá un homenaje especial el próximo 2 de marzo en el "Petit Trianon", el principal salón de la Academia, que era como un segundo hogar para la escritora.

El actual presidente de la ABL, Merval Pereira, en una entrevista al periódico OGlobo explicó que la escritora tuvo un problema de vesícula que la llevó al quirófano y, aunque venía recuperándose bien, este sábado tuvo complicaciones y no resistió

La escritora, junto con Jorge Amado y Paulo Coelho, es uno de los nombres de la literatura brasileña más conocidos en el exterior y formó parte del denominado del "boom latinoamericano", en el que también figuran autores como el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes.

Piñón tuvo un estrecho vínculo con España pues sus padres y sus abuelos fueron emigrantes gallegos en Brasil y por eso recibió la nacionalidad española hace un año.

Vocación de escritora

Nacida en Río de Janeiro en 1937, Nélida Piñón descubrió su vocación de escritora desde niña y consideraba que en su formación había contribuido el hecho de ser de descendiente de inmigrantes gallegos, de sentirse extranjera en Brasil y de haberse interesado tanto por la cultura de Galicia como por la de España y de Portugal, hasta por la de Grecia clásica.

"De cierta forma considero que el hecho de ser de una familia emigrante que atravesó el Atlántico me dio también una dimensión atlántica y me abrió la puerta de todas las civilizaciones. Y no era por ser gallega, sino por ser peninsular, iberoamericana", decía.

Licenciada en Periodismo en la Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1957), fue corresponsal en la revista Mundo Nuevo y colaboró en Cadernos Brasileños, aunque su salto a la literatura llegó en 1961, con Guía-mapa de Gabriel Arcanjo, que dio inicio a una carrera que comprende un total de 25 libros, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y memorias. Su obra cumbre fue La república de los sueños (1984), que narra el éxodo masivo de los emigrantes gallegos a Latinoamérica.

Un día llegaré a Sagres (2020) fue su última novela, para cuya elaboración tuvo que recurrir al ingenio en momentos en que la visión ya le fallaba y tenía su brazo inmovilizado por una fractura que le impedía usar el ordenador.

"Por primera vez escribí una novela a mano. Trabajaba ocho horas diarias escribiendo a mano, pero tenía que hacer un gran esfuerzo para recordar lo que iba relatando debido a que no conseguía leer lo que escribía. Por eso me esforzaba para ni siquiera levantarme a ir al baño", relató en una entrevista en la época a EFE.